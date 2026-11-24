Какой сегодня праздник в России 25 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День российского военного миротворца
Профессиональный праздник военнослужащих, участвующих в миротворческих операциях. Установлен указом Президента РФ в 2016 году. Дата выбрана в память о 25 ноября 1973 года, когда советские военнослужащие впервые официально приняли участие в миротворческой операции ООН на Ближнем Востоке.
День гармониста
Праздник, посвященный гармони — одному из самых популярных русских народных инструментов, а также музыкантам, играющим на ней.
Международные праздники 25 ноября
В мире 25 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Установлен ООН. День привлекает внимание к проблеме насилия в отношении женщин и девочек и призывает к действиям по его искоренению.
Какие праздники отмечают 25 ноября в других странах
В отдельных странах 25 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День государственности, Босния и Герцеговина. Национальный праздник.
Кадрин день, Эстония. Народный праздник, связанный с именем святой Екатерины.
День Завета. Религиозный праздник в ряде стран.
День памяти короля Вачиравудха, Таиланд. День памяти монарха.
День железнодорожника, Польша. Профессиональный праздник.
День эвакуации, Нью-Йорк, США. Историческая дата, связанная с окончанием Войны за независимость.
День учителя, Индонезия. Профессиональный праздник педагогов.
День независимости, Суринам. Национальный праздник.
Церковные праздники 25 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Празднование иконы Божией Матери «Милостивая»
Чудотворный образ, перед которым молятся о милости, помощи и заступничестве.
День памяти святителя Иоанна Милостивого
Патриарх Александрийский, прославившийся исключительным милосердием и помощью нуждающимся. В народе его называют Иваном Милостивым.
День памяти преподобного Нила Мироточивого
Преподобный подвижник, известный мироточением мощей.
День памяти преподобного Нила Постника Синайского
Преподобный аскет, подвизавшийся на Синае.
Необычные праздники 25 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День пресыщения. Шуточный праздник обильной еды.
День рогаликов. День, посвященный популярной выпечке.
День домашней кухни. Праздник домашней еды и семейных рецептов.
День смотрения по сторонам. Необычный день внимательности.
День общей теории относительности. День в честь научной теории Эйнштейна.
День Олонхо, Якутия. Праздник якутского эпоса.
Народные праздники и приметы на сегодня 25 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Иван Милостивый. День памяти святителя Иоанна Милостивого. Считался временем добрых дел и милосердия. Люди старались подавать милостыню и помогать нуждающимся.
День также называли Иваном Снежным — по погоде судили о зиме. У славян в этот период отмечали День Марены — проводы осени.
Теплый день — к мягкой зиме.
Снег или дождь — к оттепелям до Введения (4 декабря).
Облака плывут против ветра — к снегопаду.
Воробьи шумят стайками — к сильному ветру.
Кто родился в этот день
25 ноября родились многие известные люди:
Александр Сумароков (1717). Русский поэт, драматург и литературный критик, один из крупнейших представителей классицизма в русской литературе XVIII века.
Николай Пирогов (1810). Великий русский хирург, анатом и педагог, основоположник военно-полевой хирургии.
Эндрю Карнеги (1835). Американский промышленник, филантроп, один из богатейших людей своего времени.
Карл Бенц (1844). Немецкий инженер, изобретатель, создатель первого в мире автомобиля с бензиновым двигателем.
Сергей Танеев (1856). Русский композитор, пианист, педагог, ученик Чайковского.
Николай Вавилов (1887). Выдающийся русский и советский ученый-генетик, ботаник, селекционер, создатель учения о центрах происхождения культурных растений.
Анастас Микоян (1895). Советский государственный и партийный деятель.
Георгий Васильев (1899). Советский кинорежиссер, один из создателей фильма «Чапаев».
Нонна Мордюкова (1925). Великая советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Известна ролями в фильмах «Простая история», «Председатель», «Родня», «Вокзал для двоих».