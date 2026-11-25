Какой сегодня праздник в России 26 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Георгиевского креста
Праздник, посвященный одной из самых почетных военных наград. 26 ноября 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую военную награду Российской империи. Позже был введен Георгиевский крест. В современной России награда восстановлена.
День Устава Мурманской области
Региональный праздник, связанный с принятием основного закона Мурманской области.
День города Воркута
День города Воркуты в Республике Коми.
Международные праздники 26 ноября
В мире 26 ноября отмечают следующие международные дни:
День борьбы с ожирением
День, посвященный проблеме ожирения, его профилактике и здоровому образу жизни.
Международный день сапожника
Праздник мастеров, занимающихся изготовлением и ремонтом обуви.
Всемирный день информации
День, привлекающий внимание к важности информации, ее доступности и достоверности.
Какие праздники отмечают 26 ноября в других странах
В отдельных странах 26 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День Конституции, Абхазия. Национальный праздник в честь принятия Конституции.
День провозглашения Монгольской Народной Республики, Монголия. Историческая дата.
День Конституции, Индия. Национальный праздник.
День Басиджа, Иран. День добровольческих сил.
Церковные праздники 26 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Один из величайших учителей Церкви, проповедник и богослов IV–V веков. Прославился красноречием, за что и получил прозвище Златоуст. Автор множества проповедей, толкований Священного Писания и литургии, носящей его имя.
День памяти мучеников Антонина, Никифора и Германа
Мученики, пострадавшие за веру.
Именины у людей с именами Герман и Иван.
Необычные праздники 26 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День денежного дерева. Шуточный праздник, связанный с надеждами на финансовое благополучие.
Всемирный день оливкового дерева. День, посвященный оливковому дереву как символу мира, культуры и экологии.
День переворачивания мира. Необычный праздник смены взглядов и перспектив.
Всемирный день устойчивого транспорта. День привлечения внимания к экологически чистому транспорту.
День печали во благо. День, посвященный конструктивному переживанию грусти.
Народные праздники и приметы на сегодня 26 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Златоуст (Иван Златоуст, Осенние зяби). День памяти святителя Иоанна Златоуста.
Считалось, что зима окончательно вступает в свои права. В этот день традиционно лепили пельмени — чем больше налепишь и съешь, тем удачнее будет зима.
Хорошо виден Млечный Путь — к сильным морозам.
Ярко мерцают звезды — к похолоданию и снегопаду.
Зайцы выходят ближе к жилью — к лютым морозам.
Крупные хлопья снега — к оттепели.
Кто родился в этот день
26 ноября родились многие известные люди:
Платон Зубов (1767). Русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.
Мария Федоровна (1847). Российская императрица, супруга Александра III, мать Николая II.
Борис Егоров (1937). Советский космонавт, врач, Герой Советского Союза. Участник первого космического полета с экипажем из трех человек.
Анна Шатилова (1938). Советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения.
Тина Тернер (1939). Американская певица, актриса, «королева рок-н-ролла». Исполнительница хитов «What's Love Got to Do with It», «The Best».
Максим Аверин (1975). Российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий, народный артист России. Известен ролями в сериалах «Глухарь», «Склифосовский».
Антон Макарский (1975). Российский актер театра и кино, певец.
Прохор Шаляпин (1983). Российский певец, телеведущий.