Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

26 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 ноября отмечают День Георгиевского креста, День борьбы с ожирением и память святителя Иоанна Златоуста. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 ноября.