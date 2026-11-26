День самозанятых в России

Профессиональный праздник специалистов по оценке имущества, бизнеса и недвижимости.

День оценщика в России

Профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты. Установлен в память о 27 ноября 1705 года, когда Петр I издал указ о создании первого в России «полка морских солдат». Официально закреплен как памятный день Вооруженных сил РФ.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 27 ноября

Праздник, посвященный гитаре и музыкантам, играющим на этом инструменте.

День специалиста по охране труда , Бразилия. Профессиональный праздник.

День здравоохранения , Таиланд. Праздник, посвященный здоровью и медицине.

День великих героев у ланкийских тамилов , Шри-Ланка. День памяти героев тамильского народа.

День благодарения , США. Один из главных национальных праздников Америки.

День памяти студентов-медиков , Куба. День памяти студентов-медиков, погибших в борьбе за независимость.

В отдельных странах 27 ноября приурочена к своим национальным событиям:

Какие даты отмечают 27 ноября в других странах

Церковные праздники 27 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама — архиепископ Фессалоникийский, выдающийся византийский богослов и защитник исихазма, учения о молитвенном безмолвии и о возможности реального общения человека с Богом.

День памяти апостола Филиппа

Один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, проповедовавший Евангелие после Пятидесятницы. В православной традиции его память отмечают 14 ноября. С этого дня начинается Рождественский, или Филиппов, пост.

День памяти преподобного Филиппа Ирапского

Преподобный Филипп Ирапский — русский монах-подвижник, основатель Ирапской пустыни на севере Руси. Он известен строгой аскетической жизнью, молитвенным подвигом и духовным наставничеством для братии и паломников.

День памяти святых правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры

Император Юстиниан I, известный как Юстиниан Великий, правил Византией в VI веке и прославился масштабными реформами, строительством храма Святой Софии и кодификацией римского права. Его супруга Феодора была влиятельной императрицей, поддерживала мужа в государственных делах и почитается в церковной традиции как праведная царица.

Заговенье на Рождественский пост