Какой сегодня праздник в России 27 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День морской пехоты России
Профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты. Установлен в память о 27 ноября 1705 года, когда Петр I издал указ о создании первого в России «полка морских солдат». Официально закреплен как памятный день Вооруженных сил РФ.
День оценщика в России
Профессиональный праздник специалистов по оценке имущества, бизнеса и недвижимости.
День самозанятых в России
Праздник, посвященный гражданам, работающим в статусе самозанятых.
Международные праздники 27 ноября
В мире 27 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день гитариста
Праздник, посвященный гитаре и музыкантам, играющим на этом инструменте.
Какие даты отмечают 27 ноября в других странах
В отдельных странах 27 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День памяти студентов-медиков, Куба. День памяти студентов-медиков, погибших в борьбе за независимость.
День учителя, Испания. Профессиональный праздник педагогов.
День благодарения, США. Один из главных национальных праздников Америки.
День военной авиации, Венесуэла. Профессиональный праздник военных летчиков.
День великих героев у ланкийских тамилов, Шри-Ланка. День памяти героев тамильского народа.
День здравоохранения, Таиланд. Праздник, посвященный здоровью и медицине.
День специалиста по охране труда, Бразилия. Профессиональный праздник.
Церковные праздники 27 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти святителя Григория Паламы
Святитель Григорий Палама — архиепископ Фессалоникийский, выдающийся византийский богослов и защитник исихазма, учения о молитвенном безмолвии и о возможности реального общения человека с Богом.
День памяти апостола Филиппа
Один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, проповедовавший Евангелие после Пятидесятницы. В православной традиции его память отмечают 14 ноября. С этого дня начинается Рождественский, или Филиппов, пост.
День памяти преподобного Филиппа Ирапского
Преподобный Филипп Ирапский — русский монах-подвижник, основатель Ирапской пустыни на севере Руси. Он известен строгой аскетической жизнью, молитвенным подвигом и духовным наставничеством для братии и паломников.
День памяти святых правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры
Император Юстиниан I, известный как Юстиниан Великий, правил Византией в VI веке и прославился масштабными реформами, строительством храма Святой Софии и кодификацией римского права. Его супруга Феодора была влиятельной императрицей, поддерживала мужа в государственных делах и почитается в церковной традиции как праведная царица.
Заговенье на Рождественский пост
Заговенье — последний день перед началом Рождественского поста, когда верующим ещё разрешается вкушать скоромную пищу. Рождественский пост начинается 15 ноября по новому стилю и длится сорок дней, готовя христиан к празднику Рождества Христова.
Необычные праздники 27 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День слушания музыки вечернего города. Праздник атмосферной вечерней музыки.
День поддержки черепах. День привлечения внимания к защите черепах.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Филипповка, Филиппово заговенье. День памяти апостола Филиппа и канун Рождественского поста.
Это был последний день, когда разрешалось есть мясо и другую скоромную пищу перед долгим постом.
Женщины устраивали «филипповские посиделки» (кудельки) — собирались прясть и рукодельничать.
Снегопад или пасмурная погода — к дождливому маю.
Ясный солнечный день — к неурожаю.
Туман — к потеплению.
Кто родился в этот день
27 ноября родились многие известные люди:
Николай Михайловский (1842). Русский публицист, социолог, литературный критик, идеолог народничества.
Коносукэ Мацусита (1894). Японский предприниматель, основатель компании Panasonic.
Галина Польских (1939). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Известна ролями в фильмах «Чистое небо», «Женщины», «Джамиля».
Брюс Ли (1940). Американо-гонконгский актер, мастер боевых искусств, создатель стиля джит кун до. Звезда фильмов «Выход дракона», «Кулак ярости».
Григорий Остер (1947). Советский и российский детский писатель, автор «Вредных советов» и книг о обезьянках.
Борис Гребенщиков1 (1953). Российский рок-музыкант, поэт, основатель и лидер группы «Аквариум».
Юлия Тимошенко (1960). Украинский политик, бывший премьер-министр Украины.
Владимир Машков (1963). Российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Вор», «Олигарх», «Мирный воин».
Екатерина Андреева (1961). Российская телеведущая, диктор программы «Время».
Анна Дубровская (1978). Российская актриса театра и кино.
Виктория Боня (1979). Российская телеведущая, актриса, модель.
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