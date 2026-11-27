Какой сегодня праздник в России 28 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День хирурга
Профессиональный праздник врачей-хирургов. Часто приурочен ко дню рождения Николая Пирогова или отмечается в последнее воскресенье ноября. Подчеркивает важность труда хирургов, их мастерство и вклад в спасение жизней.
День профессионального бухгалтера
Профессиональный праздник бухгалтеров и специалистов по учету.
Международные праздники 28 ноября
В мире 28 ноября отмечают следующие международные дни:
Черная пятница
Крупнейший день распродаж, следующий за Днем благодарения в США. Стал международным событием массовых скидок и покупок.
Всемирный день отказа от покупок
День, призывающий задуматься о чрезмерном потреблении и сознательном отношении к покупкам. Часто отмечается параллельно с Черной пятницей.
Всемирный день сострадания
День, посвященный развитию эмпатии, милосердия и помощи нуждающимся.
День красной планеты
День, связанный с Марсом и интересом к исследованию Красной планеты.
Какие праздники отмечают 28 ноября в других странах
В отдельных странах 28 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День независимости, Панама. Национальный праздник в честь провозглашения независимости.
День независимости и День флага, Албания. Национальные праздники.
Пилиповка, Беларусь. Народное название начала Рождественского поста.
День Буковины, Румыния. Региональный праздник.
День военно-морского флота, Иран. Профессиональный праздник.
День республики, Конго, Бурунди и Чад. Национальные праздники в этих странах.
День независимости, Мавритания. Национальный праздник.
День провозглашения независимости, Восточный Тимор. Национальный праздник.
День графства Бедфордшир, Великобритания. Региональный праздник.
Церковные праздники 28 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Начало Рождественского (Филиппова) поста
С 28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост, который продолжается до Рождества Христова.
День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива
Мученики III–IV веков, пострадавшие за веру. В народе их почитали как покровителей семьи и целителей от зубной боли.
День памяти преподобного Паисия Величковского
Преподобный подвижник, переводчик и духовный писатель XVIII века.
Праздник Купятицкой иконы Божией Матери
Чудотворный образ, почитаемый в православной традиции.
Праздник иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет»
Икона, перед которой молятся о благополучии и защите.
Необычные праздники 28 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День английского бульдога. Праздник породы собак, известных своим характером и внешностью.
День придумывания новых слов. Шуточный день творчества и языковых экспериментов.
День пьяного ежика. Необычный и юмористический праздник.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Гурьев день. День памяти мучеников Гурия, Самона и Авива. Святых почитали как покровителей домашнего скота и целителей зубной боли.
В этот день старались завершить дела, ходили в баню и следили за погодой.
Если снег лег ровно и не тает — зима будет снежной и холодной.
Снег быстро превращается в слякоть — к частым оттепелям.
Сильный ветер — к суровой и снежной зиме.
Ясное небо — к морозам.
Иней на деревьях — к хорошему урожаю.
Дым из трубы идет столбом — к холодной зиме, стелется — к мягкой погоде.
Вороны и галки активно кричат — к перемене погоды.
Кто родился в этот день
28 ноября родились многие известные люди:
Фридрих Энгельс (1820). Немецкий философ, историк и политический деятель, один из основоположников марксизма. Соратник Карла Маркса.
Антон Рубинштейн (1829). Русский композитор, пианист, дирижер и педагог. Основатель первой русской консерватории в Петербурге.
Александр Блок (1880). Великий русский поэт Серебряного века, драматург и публицист. Автор поэмы «Двенадцать», циклов «Стихи о Прекрасной Даме».
Константин Симонов (1915). Советский писатель, поэт и драматург. Автор романа «Живые и мертвые», стихотворения «Жди меня».
Глория Грэм (1923). Американская актриса, обладательница премии «Оскар».
Зиновий Высоковский (1932). Советский и российский актер театра, кино и эстрады, народный артист России.
Александр Годунов (1949). Советский и американский артист балета и актер. Солист Большого театра, позже работал в США.
Андрей Ургант (1956). Российский актер театра и кино, телеведущий, шоумен.
Юлия Зиверт (1990). Российская поп-певица, известная под псевдонимом Zivert. Исполнительница хитов «Life», «Credo».