Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

28 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 28 ноября отмечают День хирурга, Черную пятницу и начало Рождественского поста. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 ноября.