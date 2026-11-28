Какой сегодня праздник в России 29 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День образования территориально-национальной автономии Башкортостана
Праздник, связанный с историей создания автономии Башкирии. Отмечается как важная дата в истории республики.
День буквы «Ё»
Неофициальный праздник, посвященный самой молодой букве русского алфавита. 29 ноября 1783 года княгиня Екатерина Дашкова на заседании Российской академии предложила ввести букву «е» вместо сочетания «io». Энтузиасты отмечают этот день, чтобы напомнить о важности правильного написания слов с этой буквой.
Международные праздники 29 ноября
В мире 29 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день ягуара
День, посвященный сохранению ягуаров и их среды обитания. Привлекает внимание к защите этого вида больших кошек.
Международный день солидарности с палестинским народом
Установлен ООН. День выражения поддержки палестинскому народу и напоминания о необходимости решения палестинского вопроса.
Какие праздники отмечают 29 ноября в других странах
В отдельных странах 29 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День освобождения, Албания. Национальный праздник в честь освобождения страны.
День единения, Вануату. Праздник национального единства.
День женщины из Исдален, Норвегия. Региональный праздник.
Церковные праздники 29 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского
Священномученик Ипатий был епископом города Гангры в Малой Азии и участвовал в Первом Вселенском Соборе, защищая православное учение от арианской ереси. По преданию, он был убит противниками веры по дороге домой, но до последнего вздоха молился о своих убийцах.
День памяти святого апостола и евангелиста Матфея
Апостол Матфей, известный прежде как Левий, был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и автором первого канонического Евангелия. В народной традиции этот день называют Матвеевым — в честь святого, который оставил прежнюю жизнь ради проповеди Благой вести.
День памяти священномученика Филумена Святогробца
Священномученик Филумен Святогробец — святой XX века, пострадавший за христианскую веру в Святой Земле. Его почитание особенно связано с Иерусалимом и Гробом Господним, где он нёс служение и принял мученическую смерть.
День памяти святителя Фулвиана, епископа Ефиопского
Святитель Фулвиан, в крещении Матфей, прославился как ревностный проповедник христианства в Эфиопии. Он сыграл важную роль в распространении Евангелия среди народов Африки и почитается как один из первых просветителей эфиопской Церкви.
Необычные праздники 29 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День «Клиент не всегда прав». Шуточный праздник, посвященный работникам сферы обслуживания.
Мостодень (День мостов). День, привлекающий внимание к мостам как инженерным сооружениям и символам связи.
Праздник угукальщиков. Необычный и юмористический праздник.
День электронных поздравлений. День отправки поздравлений в цифровом формате.
День любителя острых ощущений. Праздник для тех, кто любит адреналин и приключения.
День счастливого человека. День, призывающий радоваться жизни и делиться позитивом.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Матвеев день (Матвей Зимний, Матвей Ветродуй).
Часто в этот день случались оттепели.
Принято было ходить в гости и устраивать застолья.
Если тепло и снег тает — зима будет мягкой с оттепелями.
Снег ложится плотным слоем — снежный покров пролежит до весны.
Крепкий мороз и скрипучий снег — к долгой и студеной зиме.
Сильный ветер — к вьюгам и метелям.
Снегопад — к декабрьским морозам.
Кто родился в этот день
29 ноября родились многие известные люди:
Джон Флеминг (1849). Английский физик и инженер-электрик, изобретатель вакуумного диода (лампы Флеминга).
Гавриил Троепольский (1905). Советский писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо».
Нина Гребешкова (1930). Советская и российская актриса, заслуженная артистка России. Известна ролями в фильмах Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев».
Юрий Войнов (1930). Советский футболист, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 1960 года.
Жак Ширак (1932). Французский политик, президент Франции в 1995–2007 годах.
Алла Духова (1966). Российский хореограф, основатель балета «Тодес».
Евгений Миронов (1966). Российский актер театра и кино, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Вор», «Идиот», «Пророк».