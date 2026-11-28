Неофициальный праздник, посвященный самой молодой букве русского алфавита. 29 ноября 1783 года княгиня Екатерина Дашкова на заседании Российской академии предложила ввести букву «е» вместо сочетания «io». Энтузиасты отмечают этот день, чтобы напомнить о важности правильного написания слов с этой буквой.

Праздник, связанный с историей создания автономии Башкирии. Отмечается как важная дата в истории республики.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 29 ноября

Установлен ООН. День выражения поддержки палестинскому народу и напоминания о необходимости решения палестинского вопроса.

День, посвященный сохранению ягуаров и их среды обитания. Привлекает внимание к защите этого вида больших кошек.

Церковные праздники 29 ноября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

Священномученик Ипатий был епископом города Гангры в Малой Азии и участвовал в Первом Вселенском Соборе, защищая православное учение от арианской ереси. По преданию, он был убит противниками веры по дороге домой, но до последнего вздоха молился о своих убийцах.

День памяти святого апостола и евангелиста Матфея

Апостол Матфей, известный прежде как Левий, был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и автором первого канонического Евангелия. В народной традиции этот день называют Матвеевым — в честь святого, который оставил прежнюю жизнь ради проповеди Благой вести.

День памяти священномученика Филумена Святогробца

Священномученик Филумен Святогробец — святой XX века, пострадавший за христианскую веру в Святой Земле. Его почитание особенно связано с Иерусалимом и Гробом Господним, где он нёс служение и принял мученическую смерть.

День памяти святителя Фулвиана, епископа Ефиопского