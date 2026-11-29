Какой сегодня праздник в России 30 ноября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День матери в России

Праздник, учрежденный указом Президента РФ в 1998 году. Отмечается в последнее воскресенье ноября и посвящен повышению социальной значимости материнства. В этот день принято поздравлять мам, дарить цветы и проводить семейные мероприятия.

День работника свеклосахарной отрасли — День сахарника

Профессиональный праздник работников сахарной промышленности.

День ликвидатора, или День саркофага

День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Связан с завершением строительства «саркофага» над разрушенным реактором.

День хомуса в Якутии

Региональный праздник в Республике Саха (Якутия), посвященный якутскому национальному музыкальному инструменту — хомусу (варгану).

Всероссийский День Органа