Какой сегодня праздник в России 30 ноября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День матери в России
Праздник, учрежденный указом Президента РФ в 1998 году. Отмечается в последнее воскресенье ноября и посвящен повышению социальной значимости материнства. В этот день принято поздравлять мам, дарить цветы и проводить семейные мероприятия.
День работника свеклосахарной отрасли — День сахарника
Профессиональный праздник работников сахарной промышленности.
День ликвидатора, или День саркофага
День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Связан с завершением строительства «саркофага» над разрушенным реактором.
День хомуса в Якутии
Региональный праздник в Республике Саха (Якутия), посвященный якутскому национальному музыкальному инструменту — хомусу (варгану).
Всероссийский День Органа
Праздник, посвященный органной музыке и исполнителям на этом инструменте.
Международные праздники 30 ноября
В мире 30 ноября отмечают следующие международные дни:
Международный день защиты информации
День, посвященный вопросам информационной безопасности, защите данных и кибербезопасности.
Всемирный день домашних животных
Праздник, привлекающий внимание к заботе о домашних питомцах и ответственному отношению к ним.
Международный день Библии
День, посвященный Священному Писанию, его изучению и распространению.
Международный день «Города за жизнь»
День, посвященный борьбе за отмену смертной казни и защите права на жизнь.
День памяти всех жертв применения химического оружия
День памяти жертв химического оружия, установленный для напоминания о запрете его использования.
Какие праздники отмечают 30 ноября в других странах
В отдельных странах 30 ноября приурочена к своим национальным событиям:
День работника Оборонной спортивно-технической организации, Кыргызстан. Профессиональный праздник.
День независимости, Йемен и Барбадос. Национальные праздники в этих странах.
День памяти исхода евреев из арабских стран и Ирана, Израиль. День памяти.
Праздник Тосканы, Италия. Региональный праздник.
Церковные праздники 30 ноября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Никона Радонежского
Ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского, игумен Троице-Сергиевой лавры.
День памяти святителя Григория Чудотворца
Епископ Неокесарийский, прославившийся многочисленными чудесами. В народе день называют Григорием Зимоуказателем.
День памяти преподобного Лазаря Константинопольского
Память святого IX века, иконописца и исповедника, который при иконоборческих гонениях терпел пытки и заключение за создание и почитание святых икон. После освобождения он продолжил иконописание и прославился как защитник православной веры.
Праздник иконы Божией Матери «Елеоточивая»
Почитание чудотворного образа из афонского Ватопедского монастыря, связанного с чудом неиссякаемого умножения масла в обители. Икона XIV века относится к типу «Одигитрия» и хранится в монастырской кладовой.
Необычные праздники 30 ноября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Международный день юбки. Праздник, посвященный этому предмету женской одежды.
Всемирный день слонов «Слоноуин». День привлечения внимания к защите слонов.
Международный день секса. Неофициальный праздник, посвященный теме интимных отношений и сексуального здоровья.
Праздник неглиже. Шуточный день легкой домашней одежды.
День вечной молодости. Праздник оптимизма и сохранения молодости духа.
День держания хвоста трубой и носа морковкой. День хорошего настроения и уверенности в себе.
День читателя. Праздник, посвященный чтению и любителям книг.
Праздник холостяцкой судьбы (Калита). Народный праздник, связанный с холостяцкой тематикой.
День «Оставайтесь дома, потому что вы здоровы». Шуточный призыв ценить здоровье и домашний уют.
Народные праздники и приметы на сегодня 30 ноября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Григорий Зимоуказатель (Предезимье, Сивер).
По погоде этого дня судили о характере будущей зимы: утро указывало на первую половину зимы, вечер — на вторую.
В этот день устраивали «закатывание зимы» — катались по снегу, считая, что чем дальше укатишься, тем суровее будет зима, но тем удачнее следующий год.
Теплый день и оттепель — к мягкой зиме.
Иней на деревьях — к холодной и снежной зиме.
Снег в этот день — ляжет надолго, весна будет поздней.
Кто родился в этот день
30 ноября родились многие известные люди:
Марк Твен (1835). Американский писатель, юморист и журналист. Автор романов «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».
Уинстон Черчилль (1874). Британский политик, премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Виктор Драгунский (1913). Советский писатель, автор циклов рассказов о Дениске Кораблеве («Денискины рассказы»).
Эдуард Артемьев (1937). Советский и российский композитор, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и другим.
Юрий Васильев (1939). Советский и российский актер театра и кино.
Лариса Вербицкая (1959). Российская телеведущая, журналист.
Александр Лыков (1961). Российский актер театра и кино.
Бен Стиллер (1965). Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Известен ролями в фильмах «Ночь в музее», «Образцовый самец», «Зубная фея».
Магнус Карлсен (1990). Норвежский шахматист, многократный чемпион мира по шахматам.