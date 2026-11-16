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Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год

Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год

НКО на УСН «Доходы» cобирается составить учетную политику на 2027 год. Она имеет право на ведение упрощенного бухгалтерского учета. Рассказываем, что ей стоит учесть.

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Должны ли НКО применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

НКО должны применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 в отношении доходов и расходов, которые связаны с предпринимательской деятельностью. В учетной политике важно указать, какие доходы организация будет признавать в качестве выручки и какие – в качестве доходов, отличных от выручки.

Если НКО имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет, то в учетной политике целесообразно зафиксировать все возможные упрощения в учете доходов и расходов.

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Что учесть в учетной политике в отношении доходов

В отношении доходов необходимо зафиксировать:

  • признавать выручку кассовым методом при выполнении всех условий для ее признания, кроме условия о передаче контроля (п. 15 ФСБУ 9/2025);

  • не применять способ признания выручки «по мере готовности», всегда признавать выручку в момент передачи контроля над продукцией контрагенту (п. 23 ФСБУ 9/2025);

  • определять выручку без учета скидок (сумма скидки признается расходом периода, в котором она фактически предоставлена контрагенту (пп. «а» п. 32 ФСБУ 9/2025);

  • оценивать неденежную выручку исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет величину выручки при исполнении аналогичной обязанности (пп «б» п. 32 ФСБУ 9/2025);

  • при оплате на условиях отсрочки или рассрочки признавать выручку в сумме номинальной величины актива, подлежащего поступлению в оплату по договору в будущем (т.е. не дисконтировать выручку при длительной отсрочке или рассрочке) (пп. «в» п. 32 ФСБУ 9/2025);

  • перейти на ФСБУ 9/2025 перспективно (применять новый порядок учета доходов только в отношении договоров, заключенных с 01.01.2027 г.).

Что учесть в отношении расходов

В отношении расходов нужно указать:

  • признавать расходы кассовым методом, то есть по мере выбытия активов (п. 11 ФСБУ 10/2026);

  • отражать управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включаются в стоимость активов, по упрощенным правилам, так же как учитывают запасы (п. 14, 17 ФСБУ 5/2019);

  • признавать расходы по обычным видам деятельности без учета степени готовности (п. 23 ФСБУ 9/2025, п. 26 ФСБУ 10/2026);

  • учитывать скидки в момент их получения в качестве дохода (пп. «а» п. 23 ФСБУ 10/2026);

  • при оплате неденежными средствами не применять оценку по справедливой стоимости выбывающего актива, т.е. определять величину расходов исходя из аналогичных расходов  (пп.«б» п. 23 ФСБУ 10/2026);

  • не использовать дисконтирование для оценки расходов при отсрочке/рассрочке платежа на период свыше 12 месяцев (пп. «в» п. 23 ФСБУ 10/2026);

  • перейти на ФСБУ 10/2026 перспективно, то есть применять новый порядок учета расходов только в отношении договоров, заключенных с 01.01.2027 г.

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