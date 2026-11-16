Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год

Должны ли НКО применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
НКО должны применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 в отношении доходов и расходов, которые связаны с предпринимательской деятельностью. В учетной политике важно указать, какие доходы организация будет признавать в качестве выручки и какие – в качестве доходов, отличных от выручки.
Если НКО имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет, то в учетной политике целесообразно зафиксировать все возможные упрощения в учете доходов и расходов.
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Что учесть в учетной политике в отношении доходов
В отношении доходов необходимо зафиксировать:
признавать выручку кассовым методом при выполнении всех условий для ее признания, кроме условия о передаче контроля (п. 15 ФСБУ 9/2025);
не применять способ признания выручки «по мере готовности», всегда признавать выручку в момент передачи контроля над продукцией контрагенту (п. 23 ФСБУ 9/2025);
определять выручку без учета скидок (сумма скидки признается расходом периода, в котором она фактически предоставлена контрагенту (пп. «а» п. 32 ФСБУ 9/2025);
оценивать неденежную выручку исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет величину выручки при исполнении аналогичной обязанности (пп «б» п. 32 ФСБУ 9/2025);
при оплате на условиях отсрочки или рассрочки признавать выручку в сумме номинальной величины актива, подлежащего поступлению в оплату по договору в будущем (т.е. не дисконтировать выручку при длительной отсрочке или рассрочке) (пп. «в» п. 32 ФСБУ 9/2025);
перейти на ФСБУ 9/2025 перспективно (применять новый порядок учета доходов только в отношении договоров, заключенных с 01.01.2027 г.).
Что учесть в отношении расходов
В отношении расходов нужно указать:
признавать расходы кассовым методом, то есть по мере выбытия активов (п. 11 ФСБУ 10/2026);
отражать управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включаются в стоимость активов, по упрощенным правилам, так же как учитывают запасы (п. 14, 17 ФСБУ 5/2019);
признавать расходы по обычным видам деятельности без учета степени готовности (п. 23 ФСБУ 9/2025, п. 26 ФСБУ 10/2026);
учитывать скидки в момент их получения в качестве дохода (пп. «а» п. 23 ФСБУ 10/2026);
при оплате неденежными средствами не применять оценку по справедливой стоимости выбывающего актива, т.е. определять величину расходов исходя из аналогичных расходов (пп.«б» п. 23 ФСБУ 10/2026);
не использовать дисконтирование для оценки расходов при отсрочке/рассрочке платежа на период свыше 12 месяцев (пп. «в» п. 23 ФСБУ 10/2026);
перейти на ФСБУ 10/2026 перспективно, то есть применять новый порядок учета расходов только в отношении договоров, заключенных с 01.01.2027 г.
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