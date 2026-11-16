Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год

Должны ли НКО применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

НКО должны применять ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 в отношении доходов и расходов, которые связаны с предпринимательской деятельностью. В учетной политике важно указать, какие доходы организация будет признавать в качестве выручки и какие – в качестве доходов, отличных от выручки.

Если НКО имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет, то в учетной политике целесообразно зафиксировать все возможные упрощения в учете доходов и расходов.