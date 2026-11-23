ИИ ошибается, его приходится проверять, а для работы уже есть 1С — бухгалтеры в КУБе объяснили, почему нейросети им бесполезны. Кажется, прежде чем доверить ИИ одну таблицу, от него требуют самостоятельно закрыть квартал и пережить налоговую проверку.

В КУБе обсуждают, используют ли бухгалтеры ИИ в работе. Автор вопроса хочет понять, можно ли поручить нейросети конкретный участок.

В ответ — знакомое: ошибается, приходится перепроверять, проще сделать самому. Один из участников вообще объяснил: рутина уже автоматизирована в 1С, а остальное автоматизировать невозможно.

Всё. Расходимся. Предел развития бухгалтерских технологий установлен в комментариях.

Несколько реплик — прекрасная иллюстрация того, как можно закрыть для себя технологию, потребовав от неё сразу заменить весь отдел.

lyssavirus:

ага, потом за ии всё исправлять

А документы от поставщиков, конечно, приходят без ошибок. Проверка результата — совершенно новая, чуждая бухгалтерии процедура. Непонятно, кто вообще её придумал.

Евгений Колупаев:

его буквально некуда в БУ, НУ применить

Сравнить версии договора, помочь с формулой, собрать из переписки перечень недостающих документов? Слишком мелко. Либо нейросеть самостоятельно закрывает квартал, либо пусть не отвлекает серьёзных людей от копирования ячеек.

ЮлияСт:

легче сразу самой написать

Иногда действительно легче. Это проверяется секундомером: написать самой или получить черновик и отредактировать. Хотя секундомер опасен — вдруг выяснится, что привычный способ держался исключительно на слове «привычный».

Евгений Колупаев:

нельзя автоматизировать в принципе

Вот это масштаб. Собственный неудачный опыт сразу повышен до закона природы. Осталось разослать разработчикам уведомление: дальше можете не стараться, в бухгалтерии всё уже изобретено.

Полезность ИИ измеряется просто: сколько времени заняли задача и проверка, устроило ли качество. Но сначала придётся допустить неприятную мысль: отсутствие найденного применения иногда говорит о том, как мы искали.

ИИ ещё не успел отнять у бухгалтера работу. Пока ему даже одну таблицу доверить не разрешили.