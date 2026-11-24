Как рассчитать сумму удержания

По ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ удержание из зарплаты по общему правилу проводят в размере не более 50% дохода, оставшегося после удержания НДФЛ.

При удержании стоит учитывать, что должнику нужно сохранять ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. Это требование может быть выражено в отдельном заявлении или содержаться в самом постановлении.

Сумму удержания определяют с учетом двух ограничений:

не более 50% заработной платы после удержания НДФЛ;

оставшаяся сумма не должна быть меньше прожиточного минимума.