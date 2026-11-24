Как рассчитать сумму удержания
По ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ удержание из зарплаты по общему правилу проводят в размере не более 50% дохода, оставшегося после удержания НДФЛ.
При удержании стоит учитывать, что должнику нужно сохранять ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. Это требование может быть выражено в отдельном заявлении или содержаться в самом постановлении.
Сумму удержания определяют с учетом двух ограничений:
не более 50% заработной платы после удержания НДФЛ;
оставшаяся сумма не должна быть меньше прожиточного минимума.
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Как отражать удержание в зарплатном проекте и платежных документах
По ч. 3 ст. 98 и ч. 5.1 ст. 70 Закона № 229-ФЗ работодатель обязан не только удержать сумму по исполнительному документу, но и сообщить банку о размере удержания.
Можно сформировать отдельную зарплатную ведомость на данного сотрудника, чтобы выделить выплату и упростить контроль удержаний. При этом:
в графе суммы к перечислению указывают фактическую сумму, которая причитается работнику после удержания НДФЛ и суммы по исполнительному документу;
в графе удержаний отражают сумму, которую удержали по постановлению судебного пристава.
При перечислении заработной платы работнику необходимо указать:
в поле 20 — код вида дохода 1 (зарплата, в отношении которой действуют ограничения по размеру взыскания);
в поле 24 — сумму, которую удержал работодатель по исполнительному документу, в формате //ВЗС//сумма-00//. Аналогичной позиции придерживается Банк России в письме от 27.02.2020 № ИН-05-45/10.
Что сделать до первой выплаты с удержанием
До первой выплаты стоит согласовать с обслуживающим банком технический порядок заполнения зарплатного реестра. Можно уточнить, предусмотрено ли в зарплатном проекте отдельное поле для указания взысканной суммы по конкретному сотруднику и передается ли эта информация банку в составе реестра.
Это важно, так как при перечислении зарплаты общей суммой с реестром информация об удержании должна быть привязана именно к конкретному работнику, а не отражена общей суммой в платежном поручении.
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Источники в Правовой системе «Клерка»:
ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ: ч. 3 ст. 98, ч. 5.1 ст. 70, ст. 99.