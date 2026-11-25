Освобождается ли продажа от НДФЛ

Так как физлицо владеет грузовыми автомобилями более трех лет, доход от их продажи полностью освобождается от НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК.

При этом освобождение сохраняется, даже если автомобили до этого использовали в предпринимательской деятельности. Например, если учредитель был ИП и использовал машины в бизнесе, при продаже после трех лет владения налог все равно не возникает.

Декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно, так как доходы освобождены от НДФЛ.