Освобождается ли продажа от НДФЛ
Так как физлицо владеет грузовыми автомобилями более трех лет, доход от их продажи полностью освобождается от НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК.
При этом освобождение сохраняется, даже если автомобили до этого использовали в предпринимательской деятельности. Например, если учредитель был ИП и использовал машины в бизнесе, при продаже после трех лет владения налог все равно не возникает.
Декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно, так как доходы освобождены от НДФЛ.
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Какой договор заключить между физлицом и ООО
Учредителю стоит заключить с ООО договор аренды транспортного средства без экипажа. По этому договору ООО (арендатор) получает машины во владение и пользование за плату, но управляет ими своими силами (нанимает водителей) и несет расходы на содержание.
По такому договору страховые взносы на арендную плату не начисляются по п. 4 ст. 420 НК, и ООО становится агентом по НДФЛ — удерживает 13% из платежа и сдает 6-НДФЛ.
Договор заключают в письменной форме с указанием:
марок;
моделей;
госномеров;
размера арендной платы;
срока и распределения обязанностей по ремонту и страхованию.
Обязательно нужно оформить акт приема-передачи автомобилей. Арендная плата должна быть рыночной, иначе налоговая может доначислить НДФЛ исходя из рыночных ставок.
Источники в Правовой системе «Клерка»: