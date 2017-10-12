Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
ФНС думает над созданием рыночных механизмов, способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки. Об этом стало известно из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».
Покупатели станут серьезной альтернативой сотрудникам налоговой.
Д.Егоров заявил, что планируется создать открытое API для доступа к данным чеков. По его мнению, это откроет новые горизонты для разработчиков ПО для ритейла, самих участников рынка, производителей продукции, потребителей.
Первые начнут разрабатывать приложения для интеграции, как выразился Д.Егоров, в «потоки чеков», что поспособствует выведению на новый уровень программ лояльности. Производители получат возможность «опережать» ритейл. Ритейлеры — еще эффективнее взаимодействовать с клиентами. А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.
Ай-яй, какие нехорошие покупатели. Не проверяют чеки и не докладывают в налоговую.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Что за набор фраз?
Похоже, робот отвечает
Аноним, Вы писали:
ну увидят реальное положение и скажут "жить не умеете , мы же для вас уже собрали корзину и прожиточный уровень рассчитали"
nmy1, Вы писали:
Я поняла!! Потом отчеты в налоговую будем сдавать по домашней бухгалтерии, а они будут сравнивать с данными ОФД. А кто не сдал - тому ШТРАФФФФ!
Елена_N, Вы писали:
Или сдал с ошибками....