Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

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ФНС думает над созданием рыночных механизмов, способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки. Об этом стало известно из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Покупатели станут серьезной альтернативой сотрудникам налоговой.



Д.Егоров заявил, что планируется создать открытое API для доступа к данным чеков. По его мнению, это откроет новые горизонты для разработчиков ПО для ритейла, самих участников рынка, производителей продукции, потребителей.



Первые начнут разрабатывать приложения для интеграции, как выразился Д.Егоров, в «потоки чеков», что поспособствует выведению на новый уровень программ лояльности. Производители получат возможность «опережать» ритейл. Ритейлеры — еще эффективнее взаимодействовать с клиентами. А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.