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Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

12.10.17 06:46
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ФНС думает над созданием рыночных механизмов, способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки. Об этом стало известно из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Покупатели станут серьезной альтернативой сотрудникам налоговой.

Д.Егоров заявил, что планируется создать открытое API для доступа к данным чеков. По его мнению, это откроет новые горизонты для разработчиков ПО для ритейла, самих участников рынка, производителей продукции, потребителей.

Первые начнут разрабатывать приложения для интеграции, как выразился Д.Егоров, в «потоки чеков», что поспособствует выведению на новый уровень программ лояльности. Производители получат возможность «опережать» ритейл. Ритейлеры — еще эффективнее взаимодействовать с клиентами. А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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16 мнений
Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки

  Ай-яй,  какие нехорошие покупатели.  Не проверяют чеки и не докладывают в налоговую. 


Клерк
dana
, Барнаул
И за чей счет банкет? Продавец, установив онлайн ККТ, будет еще и эту лабуду содержать на свои, вернее, на наши деньги? Или "разработчики ПО" (как обычно кривого) будут за спасибо трудиться? 
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Аноним
, Краснодар
Не думаю, что покупателям это сильно надо. Как-то покупали бумагу через онлайн-магазин. Продавец с перепугу, наверное, чек раз десять прислал. И как это у него получилось...
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Аноним
, Иваново
К сожалению всяких хватает. Особенно бюджетники опасны в этом отношении - не любят бизнес. Бизнес не платит налоги - а они из-за этого  без достойной зарплаты. Пришлось сотрудничать с такими " специалистами". Главная их задача - не быть крайними. Поэтому стараются все обращения свести на нет. Эти будут стучать с пребольшим удовольствием.
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Аноним
, Нижневартовск
"Особенно бюджетники опасны в этом отношении - не любят бизнес. Бизнес не платит налоги - а они из-за этого  без достойной зарплаты." - Задушат бизнес, совсем без зарплаты останутся.
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Аноним

Аноним, Вы писали:

Не думаю, что покупателям это сильно надо. Как-то покупали бумагу через онлайн-магазин. Продавец с перепугу, наверное, чек раз десять прислал. И как это у него получилось...

 

Еще и розыгрыши призов будут - опыт Южной Кореи.... Только стучи ) 
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Аноним
, Екатеринбург

Аноним, Вы писали:

К сожалению всяких хватает. Особенно бюджетники опасны в этом отношении - не любят бизнес. Бизнес не платит налоги - а они из-за этого  без достойной зарплаты. Пришлось сотрудничать с такими " специалистами". Главная их задача - не быть крайними. Поэтому стараются все обращения свести на нет. Эти будут стучать с пребольшим удовольствием.

 Что за набор фраз?

Похоже, робот отвечает

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Аноним
, Москва
Никогда не думала, что без такого чека я веду тёмную домашнюю бухгалтерию( а не прозрачную). Чушь какая-то.И не надо говорить в данном случае, что всё делается для покупателей
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Аноним
, Астрахань

Аноним, Вы писали:

Может государство увидет из чего состоят продуктовые корзины семей и сколько они стоят... 

 ну увидят реальное положение и скажут "жить не умеете , мы же для вас уже собрали корзину и прожиточный уровень рассчитали"

Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Бред какой-то... Ну, разработчикам ПО, наверное, это надо. А мне как покупателю зачем?  Еще не хватало -  за налоговую их работу делать...
Клерк
nmy1
, Екатеринбург

А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.

 

А без ПО и онлайн ККМ я вела не прозрачную домашнюю бухгалтерию? То есть народ такой тупой, что свои деньги сосчитать не может? А кому нужна прозрачность домашней бухгалтерии? Благодетели!!!
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

nmy1, Вы писали:


А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.

 

А без ПО и онлайн ККМ я вела не прозрачную домашнюю бухгалтерию? То есть народ такой тупой, что свои деньги сосчитать не может? А кому нужна прозрачность домашней бухгалтерии? Благодетели!!!

 Я поняла!! Потом отчеты в налоговую будем сдавать по домашней бухгалтерии, а они будут сравнивать с данными ОФД. А кто не сдал - тому ШТРАФФФФ!

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?
 

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Мнения 166
Аноним
Как же мы ( люди) до сих пор живем без домашней прозрачной бухгалтерии? 
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