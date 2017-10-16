В вопросе публикации открытых данных ФНС самая лучшая. Почти
16.10.17 11:15
0
ФНС закрепилась в топ-3 рейтинга федеральных органов исполнительной власти по публикации открытых данных и заняла второе место из 71.
Ежеквартальный рейтинг Аналитического центра при Правительстве РФ составлен по итогам публикации органами исполнительной власти наборов открытых данных на Портале открытых данных РФ.
При расчете рейтинга используются сведения о количестве опубликованных наборов данных, их востребованности, качестве и уровне выполнения требований законодательства.
Актуальность наборов данных ФНС России выросла в 22 раза, общее количество скачиваний этих данных увеличилось в 15 раз, сообщает пресс-служба налоговиков.