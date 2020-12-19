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Формы бухотчетности поменяются

Минфин разместил на портале проектов НПА уведомление о разработке поправок в Приказ №66н от 02.07.2010, которым утверждены формы бухгалтерской отчетности.

В Минфине отмечают, что вышеназванный приказ в его нынешнем виде не соответствует положениям действующего законодательства о бухгалтерском учете.

Текст проекта пока не опубликован, поэтому неясно, какие конкретно изменения планируются.

Вступить в силу поправки должны в июле 2018 года.

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