Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ФНС готовит новую декларацию для игорного бизнеса

На сайте проектов нормативных актов размещено уведомление о разработке новой формы декларации по налогу на игорный бизнес.

Новая форма декларации потребовалсь в связи с внесением изменений в законодательство. В частности, расширен список объектов обложения налогом на игорный бизнес.

Планируемый срок вступления в силу обновленной декларации - март 2018 года.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
С отчета за декабрь используется новая форма декларации по косвенным налогам
 
Бухгалтерские новости
 
Декларация по ЕНВД изменится из-за вычета на покупку онлайн-касс
 
Бухгалтерские новости
 
Ставки налога на игорный бизнес выросли в два раза
 