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На должников по налогам ИФНС жалуется работодателям

Неожиданное послание получила из ИФНС читательница нашего форума.

Налоговики сообщают, что сотрудники компании имеют задолженность по «личным» налогам и просят работодателя посодействовать, помочь ИФНС  взыскать недоимку.

Бухгалтер в растерянности, ибо не понимает, что от нее хотят.

Пришло письмо от ИФНС, что у нескольких наших сотрудников имеется задолженность по налогам, просят оказать содействие в уплате. Нужно как-то отреагировать? Кто-то получал подобные письма?

- elaine

Обсуждение происходит в теме форума «Письмо из ИФНС с просьбой поспособствовать в уплате налогов сотрудниками». 

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