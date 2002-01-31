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Программу Tester обновили

На сайте ГНИВЦ размещена новая версия 2.114 программы «Tester».

Напомним, программа предназначена для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

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