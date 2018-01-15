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Бухгалтерскую отчетность изменят

На сайте проектов нормативных актов опубликован текст проекта документа, вносящего изменения в приказ Минфина № 66н, которым утверждена бухгалтерская отчетность организаций.

Поправки незначительные и касаются в основном некоммерческих организаций. Отчет о целевом финансировании перестанет быть приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и станет самостоятельным отчетом. При этом в составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств некоммерческие организации смогут приводить показатели об отдельных доходах и расходах (финансовых результатах), движении денежных средств обособленно.

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