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Сегодня истекает срок сдачи статистической формы ПМ

Сегодня истекает срок представления Сведений об основных показателях деятельности малого предприятия (форма ПМ) за IV кв. 2017 г.

Форма утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414.

Сведения предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями. Однако микропредприятия и ИП форму не сдают.

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