Сегодня истекает срок сдачи статистической формы ПМ

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:от господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и ... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Аноним, Вы писали:от господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и сборов, включая пе... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

twain, Вы писали:совершенно верно . какой смысла тратить время ?? письмо по ТКС... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Вот господа сегодня пришло. взносы в пфр. Взыскание налогов и сборов, включая пени, Акт органа, о... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

А чтобы не после каждого абзаца рекламу ставить? Маловато ее совсем. Вы ж там , наверно, не доеда... Как сделать, чтобы в маркетинговых расходах налоговикам не мерещилась очередная схема

Аноним

Самарская область. Сдала ещё 15 января. До сих пор не приняли. Говорят, ждите... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним

Да уж... Минкомсвязи на вас не хватает «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

kiv.74 Мне как-то и в час ночи директор звонил. Ему показалось, что с расчетного счета куда-то 300 тысяч... Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Аноним

Lizavetta, Вы писали: А тут бухгалтер такой подкатывает- сделаю ту же работу но дешевле)&nb... За что ваш работодатель готов платить вам в два раза больше? Как бухгалтеру расширить круг своих компетенций

Аноним

Вот представьте у меня егаис Меркурий, какие праздники?? Скоро будет егаис по табаку, тогда вообщ... Не все бухгалтеры в новогодние праздники отдыхали. Некоторые работали

Аноним

А нам вообще срок поставили 20 января! Это Вологодская область. Типа, бросайте НДС и делайте СЗВ-... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним

счас бегу и волосы по ветру! Они еще принимать будут полгода! Когда мы заметим что ПФ старается, ... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

ti605 В 21.00 звонок: "Скажите, а сколько у нас там на расчетном счете? А кому мы сегодня платили?". Эт... Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Аноним

Здравствуйте.Подскажите, нужно ли указывать участников студ. отрядов в разделе 3, если сумма выпл... РСВ за 2017 год: на что обратить внимание бухгалтерам и ИП

Аноним

На месяц, раньше срока! а не на два ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним

А я сдала досрочно, чую будут проблемы с приемным комплексом, как всегда. Забавно, но в графике м... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним

Данная программа проверяет логику составления отчета. А в ИФНС проверяют со своей базой и по свои... Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ

Аноним

Кому какое дело до этого графика? Он законной силы не имеет. ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Аноним

4890494335797775 мошенник 89607541569 Как можно найти мошенника по номеру карты?

Первоклассник Лапотники, а еще обижаются когда играть с ними никто не хочет. Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:всем добрый день.помогите разобраться, в СЗВ-СТАЖ надо указыв... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

У меня почему-то не подтягиваются итоги за прошлый отчетный период(9 месяцев), расчет F5 не помог... 10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года

Аноним

Аноним, Вы писали:всем добрый день.помогите разобраться, в СЗВ-СТАЖ надо указывать периоды нахожд... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

4182 6000 6437 0322 - мошенник!!! Взламывает страницы в ВК, просит перевести несколько... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

а есть сотрудники у которых через каждые 3 дня то административный отпуск...то еще что нибудь.. Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

А подскажите сзвм-стаж и одв-1 сдают бухгалтера или кадровые работники? Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Еще заметила, в 3 разделе тоже есть корректировочный номер, и если Вы сдаете корректировку ... РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок

Аноним

Может быть у Вас указан тариф разный .003(привед.тариф)=2 стр.003(привед.тариф)=4 РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок

Аноним

Что это за законы, если ими можно вертеть то так, то этак? Это говорит о профессионализме законод... Депутаты предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам

Аноним

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный... Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Аноним

Цитата: "а деньги оседают в карманах бенефициаров."Обнаглел народ. Деньги стал копить. Да за тако... Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров