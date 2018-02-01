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Росстат утвердил новый порядок заполнения формы ПМ

Росстат решил изменить правила заполнения формы ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». С принятием приказа от 19.01.2017 года № 20 утрачивает силу прежний приказ с порядком заполнения отчета.

Форму предоставляют раз в квартал юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий). Новый приказ вступит в силу начиная с отчетности за 1 квартал.

Принципиальных отличий старого приказа от нового редакции Клерка найти не удалось.

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