Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Налоги можно будет заплатить в МФЦ. И авансом тоже

Скоро заработает удобная система уплаты налогов.

Новый закон позволит сэкономить время, ведь сейчас, чтобы оплатить госпошлину, приходится посещать отделения банков.

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