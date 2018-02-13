День святого Валентина: 8 причин влюбиться в бухгалтера

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saigak чтобы сделать окончательный вывод какой вывод? вы о чем? или вы любые публикации в сми расс... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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sv777 это ненормально. Но с этим надо смириться. Если бы не было ФСД, пенсионеры бы по всей стране нача... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Над.К в том что конкретный пример не был полностью раскрыт Так про что материал-то был? )) Это разве бы... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Над.К Кстати, там мнения оставить на сайте ФНС нельзя, но вот выделить текст и отправить сообщение об о... Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Аноним

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Аноним

Стыдно за действия Правительства по отношению к пенсионерам. Меняют принятые законы в угоду себе.... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Реалии нашей действительности: чем дальше от Москвы, тем пенсии все меньше и меньше. Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Блудный сын что дает вам возможность усомниться в написанном? в том что конкретный пример не был полнос... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

yante Над.К, Вы писали:Аноним, ну вот так было написано на сайте Управления ФНС Из песни слов не выкин... Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Над.К Аноним, ну вот так было написано на сайте Управления ФНС :) Из песни слов не выкинешь )) Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:НУ что вы все время втискиваете НДФЛ в расчет процентов? НДФЛ крутится из ФОТ, ... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Аноним

1-я схема, когда налогоплательщики пытаются заявить вычет по одной счет-фактуре в разных налоговы... Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Над.К 9,34 млрд рублей заплатили зарубежные продавцы электронного контента в российский бюджет за год&n... Сколько российского НДС заплатили иностранные интернет-компании

Аноним

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Аноним

НУ что вы все время втискиваете НДФЛ в расчет процентов? НДФЛ крутится из ФОТ, а взносы НА ФОТ! С... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Аноним

Интересно, люди, выкладывающие здесь номера карт мошенников, реально думают, что кому то помогут? Как можно найти мошенника по номеру карты?