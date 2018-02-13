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Новости для бухгалтера

День святого Валентина: 8 причин влюбиться в бухгалтера

Компания «Такснет» разместила в своем блоге 8 гифок, доказывающих, что не влюбиться в бухгалтера невозможно.

Посмотрите, это реально так и есть.

И не забудьте подписаться на блог «Такснета»: там всегда все самое важное про отчетность.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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