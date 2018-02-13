Почему бухгалтеры едут в Ялту

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id159345999, Вы писали:А я когда сложная ситуация, когда не просто учет, а нужно схему придумать,... Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

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natalisa51, Вы писали: Очень интересно! Пора уже нам самим писать законы, обсуждать и ... «Клерк» ищет крутого корреспондента

id159345999 А я когда сложная ситуация, когда не просто учет, а нужно схему придумать, и все ее за и против в... Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

Форель Аноним, А он что у вас, движимый? ...НУ.. для целей налогообложения по имуществу еще к... Московский бизнес получит льготы по налогу на движимое имущество

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Необходимость в экселе ещё возникает потому, что многим руководителям нужны отчёты в форме, котор... Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

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saigak Это не какие-то голые жопы на главной странице бухгалтерского сайта! вот честно..пока не на... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

ВаляЧел saigak, Но за то круто! Это не какие-то голые жопы на главной странице бухгалтерского сайта! Это ... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

А он что у вас, движимый? Московский бизнес получит льготы по налогу на движимое имущество

Аноним

Над.К, Вы писали:Кстати, там мнения оставить на сайте ФНС нельзя, но вот выделить текст и отправи... Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

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А мне нравится. Не хватает только БДСМ-фото с контролирующими в роли нижних. «Ночной бухгалтер». Как ПФР проверит новую отчетность. Бухгалтеры достойны любви и предпочитают по старинке

Аноним

Просто бюджет России надо планировать по другим приоритетам. На первом месте нормальные пенсии, а... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Аноним

Интересно что проще, программисту стать бухгалтером? или наоборот? Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

Аноним

Аноним, Вы писали:Боже Что же делают с нашей страной в магазинах не подступиться к ценам уже ведр... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Сороконожка Всё идет к этому. БОД новый тренд связанный с роботизацией и ИИ, которые в РФ опаздывают по сравн... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

бух2007 Его стаж, который мужчина смог подтвердить, на момент обращения за пенсией, составляет 8 лет вме... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Есть грязная з/п (с НДФЛ) - она работнику не интересна, она почему-то интересует только всякие от... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Аноним

Получит социальную пенсию и будет хаять государство, а не своего работодателя. И правильно... Ставки страховых взносов снижаться не будут. 30% - вполне комфортный тариф

Аноним

Мы сдали отчет - посмотрели выписку по лицевому счету - все отчисления уже зачислились - почему т... Завтра работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:katrin0610, Вы писали:Все пизд...шь... по факту пенсию меньше стали платить!&nb... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали: Программа 1С 8.3 все сама заполняет, если бухгалтер сделает правильно 5 настр... Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

Аноним

Что же вы сотрясаете воздух? Это как глухому припарка, мнение пенсионеров хотите чтоб услышали, т... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

На почте продают без паспорта Почему лотерейный билет нельзя купить без паспорта

Аноним

Аноним, Вы писали:Полный идиотизм и издевательство. Целый год идут отчисления с зарплат и от... Завтра работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:МОСКВА-ЭТО НЕ РОССИЯ.ЭТО НЕЛЮДИ.ВСЕ РОССИЯНЕ НЕНАВИДЯТ МОСКВИЧЕЙ ПОТОМУ ЧТО ОНИ... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:Отправила в ПФР отчет СЗВМ-стаж еще 16 января 2018г. сегодня 02.02.18, до сих п... Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

natalisa51 Очень интересно! Пора уже нам самим писать законы, обсуждать и продвигать их через Ду... «Клерк» ищет крутого корреспондента

Аноним

Если в одном налоговом периоде, не проще исправить первичный документ? Как правило, все просто за... Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура