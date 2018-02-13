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Почему бухгалтеры едут в Ялту

14-18 мая 2018 года в Ялте ИПБ России проведет III Межрегиональную конференцию «Важные изменения в налоговом законодательстве — 2018. „Зарплатные“ налоги: отчетность, спорные вопросы, практические рекомендации». 

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