Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Когда налоговики наполняют бюджет любой ценой

Налоговики в данном случае, выполняя государеву функцию по наполнению бюджета, доходят до беспредела?

Владимир Туров рассказывает о ситуации из практики в своем блоге.

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1 мнение
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Аноним
, Пенза
"Из бюджета воруют" - президент.
"Главная наша задача наполнить бюджет" - президент.
Из речи 2015 года. Фразы были произнесены с разницей в 4 минуты.
Это что ж получается то? Налоговая пособник тех, кто ворует из бюджета? Так как если налоговая не наполнит бюджет, то и воровать не чего будет.
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