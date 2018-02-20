Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Помогите составить план главного бухгалтерского события года

ИПБ России ежегодно проводит конгресс, на котором выступают ведущие специалисты из разных областей экономической сферы. 2018 год не станет исключением.

Помогите нам сделать это событие по-настоящему полезным для бухгалтеров.

Выберите темы, которые обязательно должны прозвучать на конгрессе.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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