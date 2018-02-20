Помогите составить план главного бухгалтерского события года

А почему такой формальный подход? Где толщина и цвет нитки, где кол-во дырочек, где размер ...
А твоя ВЕРА никого не колышет, Пензо...Пемзой подотрись и кружись :rotate:
Все, что проходит по 86 счету, учитывается в этом отчете
Почему страховые взносы 1% считают от валового дохода , а не от выручки, почему не считаются рас...
Аноним, Вы писали:Нотариусы государственные люди и их % уходит в казну, чем хуже живем, тем нас б...
ну тут все от вашего желания, под рукой, под ногой и т.п. только надо задать себе вопрос, руковод...
Вера в то, что написано в сертификате, это вера в чужие слова. Вера в то что, кто то, где то, ког...
только вот бухгалтер в аутсорсинговой компании может унести не одну базу))))) что в аутсор...
за возможность иметь бухгалтера под рукой ну тут все от вашего желания, под рукой, под ног...
При желании и базу Пентагона взламывают, и банки, а там защита... ну тут если ваша база п...
деньги есть или нет, а кушать хочется всем, всегда и вкусно!Деньги не едят.
Я ИП работаю УСН доходы минус расходы.Почему страховые взносы 1% считают от валового дохода , а н...
А штатный бухгалтер у Вас что - круглосуточный? а Вы хотите сказать, что когда к Вам в неур...
19_740630, Вы писали:Нормальная аутсорсинговая фирма всегда будет на телефоне, если будут вопрос ...
Беспошлинный лимит покупок Какие названия только не придумывают, что бы одурачивать народ.На...
А куда идут
остальные взносы в сумме 132600 руб.? На смарку.
Я работающий пенсионер.За меня перечислили в пенсионный фонд взносов более 135000 руб. А мне в ав...
А еще у нас льготный тариф по взносам и мы платим только пенсионные и фсс, и нам каждый раз звоня...
"По мнению Минфина, объективных препятствий для исчисления и уплаты
организациями оборонно-промы...
В нормальной стране инвалиды живут нормальной жизнью. В том числе и работают. Нормы ...
по К-ту, Д-ту сч. 86 в СНТ учитываются и коммунальные платежи за электороэнергию, водоснабжение. ...
1 рубль с аванса не зачтут в счёт будущих платежей. Надо постоянно писать письма с зачёта излишни...
а если при сменном графике (и часовой тарифной ставке) в каких-то из месяцев ниже МРОТ получается...
Нормальная аутсорсинговая фирма всегда будет на телефоне, если будут вопрос так же оперативно отв...
Платить будем 5000 в месяц, а делать нужно все как будто бухгалтер в офисе и еще и приходить два ...
В нормальной стране инвалиды живут нормальной жизнью. В том числе и работают. Если хотят р...
И не надо, повторюсь, ярлыков. Большая часть бухгалтеров - добросовестные и ответственные, хоть ш...
При желании и базу Пентагона взламывают, и банки, а там защита.. Только это при очень большом и с...
самая богатая страна и самый бедный народ! ужас,да и только!
На шею никого не сажаю, но всегда на связи. Потом, нельзя не учитывать, что всегда есть место фор...
Тебя я не спросил, "разъяснитель", паранойя....
ну нас доступ в базу полностью защищен, гарантирую. даже есть аттестация )! При желании и б...
Аноним, Вы писали:Категорически не согласна с такой пенсионной реформой. Верните реформу советски...
А что такого с совместителями? Если они работают на полставки, то не меньше половины МРОТ, как и ...
Составляю бизнес-планы на покупку онлайн-касс, за счёт средств регионального фонда, развития пред...
19_740630, Вы писали: Так что аутсорсинг - это конвейер, никто не будет там носиться с фирмо...