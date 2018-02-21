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Что вы знаете про новый аттестат ИПБ России?

ИПБ России внедряет аттестат профессионального налогового консультанта.

По словам представителей центров подготовки, заинтересованность в новом аттестате весьма высока. В некоторых центрах уже набраны группы слушателей.

Читайте подробно, как можно будет получить аттестат профессионального налогового консультанта.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Пенза
Налоговый консультант - это некий индивид, который будет толковать слова написанные на русском языке, тем, кто не умеет читать по Руски.
Ибо! Всё что пишет налоговая, пишется на русском языке.
По сути! Будет переводить слова с русского на русский. Но в белее понятных выражениях. И давать Советы. За деньги.
<b>Модератор</b>
Над.К

Ибо! Всё что пишет налоговая, пишется на русском языке.

 Чувствуется, что Вы мало видели писем от ФНС...  А уж Налоговый кодекс не видели вовсе.

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