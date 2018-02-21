Что вы знаете про новый аттестат ИПБ России?

Kalita Аноним, Вы писали:Персонифицированный электронный учёт в ПФР начали применять (если мне не изменя... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Аноним

Да уж - АСВ постаралось Пусть теперь банки будут без наших денег Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?

Аноним

yante, Вы писали:Лис_Упоротый, Вы писали:ПФР прислал мне обычное письмо "Сверка СЗВ-Стаж с СЗВ-М ... Оспаривание решения ПФР о взыскании штрафа: успешный опыт обращения в суд

Аноним

Большое спасибо, очень доступно и исчерпывающе. Проверьте, нет ли среди сделок 2016 года контролируемых

Аноним

Не обязательно, он мог быть и производителем. Это частный случай, а речь шла о том что это вообще... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

katrin0610 SND14, Вы писали:katrin0610, Вы писали:Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сда... Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

Пока для нас лучший банк - это трехлитровая банка. Всегда рядом и доказывать не надо откуда ты де... Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?

бух2007 Не 30 а 60 У Сбера 30. И по социальным было 30 для пенсионеров Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Абсолютно. А Эйнштейн по этому поводу предупреждал. А какой документооборот вдруг по Н... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Непонятно, что поставщик имеет от того, что бычится и не передаёт требуемый документ покупателю?&... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

ananasik-s Аноним, Вы писали:ananasik-s, Вы писали:а если при сменном графике (и часовой тарифной ставке) в ... Что грозит работодателям за выплату зарплаты ниже МРОТ

Аноним

Не 30 а 60 Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

SND14 katrin0610, Вы писали:Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сдавать по ТКС. ... Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

А что нам делать-то нужно? Сиди, сшивай-расшивай, опять сшивай! Так у нас вся бухгалтерия н... Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Kalita sv777, Вы писали:Я справки о зарплате не сдавала, сказали, что того заработка, что есть в лицевом... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Аноним

у покупателя понятно, а второй, у которого не зачтет, это кто? Поставщик тоже ведь до этого у ког... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Аноним, Вы писали:"Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек".Храните выписки в бумажном вариа... Банковские выписки: как их хранить

Аноним

sv777, Вы писали:Я справки о зарплате не сдавала, сказали, что того заработка, что есть в лицевом... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Аноним

Вообще-то НК не регулирует отношения между контрагентами. Для этого существует Гражданский кодекс... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Да осталось то чуток потерпеть до февраля 2020, а там война рассудит кто есть кто.все дерьмо вылезет Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Аноним, Вы писали:Я- Пенсионерка, и ИП. Стаж работы около 45лет. Хочу поделиться фактами о пенсии... Как прокуратура защищает бизнес

Аноним

В СШИВе ДокуМентов Всё должно быть красиВо.И содержаниЕ и Форма. И толщина нитей. И красивый... Форму налогового требования обновят

Аноним

Давайте митинги собирать. Принят новый закон об онлайн-кассах. Как сэкономить деньги и избежать штрафов?

Аноним

Еще можно пойти в магазин с пятитысячной купюрой, получить сдачу мелкими купюрами. Отличный... Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А где взять не работающему и не получающему пенсию Иванову 59... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

katrin0610 Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сдавать по ТКС. Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

Так это текст будущего приказа! А то я уже тома с количеством больше 150 листов сформировала. Хот... Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

У меня вообще крошечная организация, и то "новый интерфейс" выбешивает! Кому в башку вдуло так ис... Как перейти на старый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»