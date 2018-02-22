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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей утвердили формы отчетности

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса утверждены формы отчетности за 2017 год. Приказ Минсельхоза от 20.12.2017 № 632 опубликован в среду.

Эту отчетность необходимо представлять тем организациям, которые получают субсидии в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

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