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План счетов для кредитных организаций изменится

На сайте ЦБ опубликовано Указание № 4722-У от 15.02.2018, которым вносятся изменения в план счетов бухучета для кредитных организаций.

Так, в частности, вводятся счета

47421 Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (А);

47424 Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (П).

Также меняется наименование счета 20208. Вместо «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах» этот счет будет именоваться «Денежные средства в банкоматах и автоматических приемных устройствах».

Также меняется наименование счета 40824 по счетам эскроу.

В настоящее время данное Указание ЦБ находится на регистрации в Минюсте.

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