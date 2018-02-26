План счетов для кредитных организаций изменится

На сайте ЦБ опубликовано Указание № 4722-У от 15.02.2018, которым вносятся изменения в план счетов бухучета для кредитных организаций.
Так, в частности, вводятся счета
47421 Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (А);
47424 Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (П).
Также меняется наименование счета 20208. Вместо «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах» этот счет будет именоваться «Денежные средства в банкоматах и автоматических приемных устройствах».
Также меняется наименование счета 40824 по счетам эскроу.
В настоящее время данное Указание ЦБ находится на регистрации в Минюсте.