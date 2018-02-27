Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Бухгалтеров просят покритиковать сайт

Компания «Такснет» почти год делала новый сайт и, наконец, запустила его.

Приглашаем всех читателей «Клерка» пройти по ссылке www.taxnet.ru.
За лучший комментарий — фирменный кофе в подарок.

Комментарии оставляйте в блоге «Такснета».

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