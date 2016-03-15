Скачайте новую версию программы Tester

Аноним

Это на подобие торрента? В части, касающейся децентрализации - да. Но торрент, в общем... Как блокчейн изменит бухгалтерию

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6293 Что изменилось в 2017 году?

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Таиси Что изменилось в 2017 году?

Первоклассник Это на подобие торрента? Где мне применить этот пресловутый блок цепочек? Как блокчейн изменит бухгалтерию

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Объясните "чайнику", что такое этот блок чейн? О котором там много говорят, особенно греф. ... Как блокчейн изменит бухгалтерию

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18 лет обещаний , а бедных все больше, а малого бизнеса все меньше, и цены все выше Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

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Вот единая Россия и отклонила, получается. Путинские подпевалы. За 18 лет ничего путного так и не... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

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Обещано уменьшить количество бедных, интересно каким способом? Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Первоклассник Объясните "чайнику", что такое этот блок чейн? О котором там много говорят, особенно греф. Как блокчейн изменит бухгалтерию

ССГ Товарищ президент не надо ничего говорить, просто уйди в отставку. Ваша клоунада опостылела. Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

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Алексей Иванов сакрализирует слово "блокчейн", похоже, не шибко понимая его суть. А суть блокчейн... Как блокчейн изменит бухгалтерию

Первоклассник 54,5% зарабатывает меньше 25 т.р., 29% меньше 15 т.р.. 10% 9 т.р. и меньше. Правильной дорогой ид... ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан

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Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энер... Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Альтернатива Нужно брать опыт с Казахстана, там бесплатно электронные ключи раздают для госуслуг Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

Аноним

"3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обрабо... Как блокчейн изменит бухгалтерию

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Здравствуйте,можно ли инвентарное имущество,выслужившее срок носки выдать военнослужащему в... Списание вещевого имущества военнослужащих

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Зря вы так.За доступ к НБКИ граждане платят от 1т.р., а в ЛК например, это 200р стоило бы.Или док... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Натали Б У меня одно ООО уже пятый год практически не работает. Сначала разовые сделки были, потом вообще ... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Аноним

Благодарствую.... ценю вашу работу!!!!! На связи!

Аноним

Iren, Вы писали:Умничка какой даже прослезилась Москва слезам не верит (с) Вдумайся в эту к... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Натали Б И обещали льготы реальные, а оказались виртуальные.Обещали 20 метров на человека - это более-мене... Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Аноним

Аноним, Вы писали:ОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ А НЕ В КРЕМЛЕ!!! Даже если бы и правильные цифры... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности Перевожу: - "Если не принимать во внимание,... Как блокчейн изменит бухгалтерию

Аноним

так мрот повышали для того,чтобы и НДФЛ содрать больше. Так с 7900 платили, потом 9500 Пото... Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Альтернатива Санитарка медсестра и уборщица станут получать одинаково МРОТ. 13 т. а врач чуть больше 15 т. Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Аноним

интересно, е если сдавать Единую Упрощенную Декларацию вместо Декларации по НДС? Тоже вызовут?&nb... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Альтернатива ВВП прав повышение МРОТ действительно затронет даже большего числа граждан работающих в малом биз... Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Аноним

Боже, где ты берешь эти убогих???? Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточ... Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Аноним

А зачем налоговики при исполнительном производстве? Налоговики изымают выручку из торговых точек ИП-должников

Аноним

А разве кто то из чиновников обращает внимание на слова и указы президента? Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Аноним

работал человек,заработал денег, уплатил с них НДФЛ, купил дом - зачем еще какойто налог, кто объ... Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

Аноним

Отмените налог на имущество и введите налог на роскошь Путин поручил сделать расчет налога на имущество физлиц справедливым

ВаляЧел Ссылаются на ГК,где говорится,что каждое предприятие создается с целью получения прибыли,а не про... «Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам