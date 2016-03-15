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Скачайте новую версию программы Tester

На сайте ГНИВЦ размещена версия 2.118 программы «Tester», которая предназначена для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

Основное отличие  версии 2.118 oт версии 2.117:

1) доработано ПО проверки файла в формате передачи данных налоговой декларации по НДС КНД 1151001 в электронной форме в части реализации xml-схем версии формата 5.05:

- NO_NDS.8_1_003_01_05_05_04.xsd

- NO_NDS.81_1_003_02_05_05_04.xsd

2) обновлен классификатор КЛАДР до версии от 26.02.2018

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