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Премьер-министром РФ опять будет Медведев

Сюрпризов не будет — Владимир Путин предложил на пост главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Его кандидатура внесена в Госдуму для получения согласия на назначение главой правительства, сообщил Интерфакс.

Планируется, что сегодня кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями «Единая Россия» и ЛДПР, а завтра — с КПРФ и «Справедливая Россия». Заседание Думы по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

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