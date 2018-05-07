Премьер-министром РФ опять будет Медведев

saigak, Вы писали:подав дополняющую форму более, чем на 600 человек, выиграли суд а дополня...
А вот судью хахалеву уволить по этому основанию невозможно, у нее сильная "крыша". На нашей...
Скажите, а как отражается на природе данный оброк? При уплате данного оброка, стаканчики и п...
От смены задниц в креслах правительства, система не меняется, меняются только задницы в креслах.
Всё делается для более удобного сдирания налогов с народа.
Аноним
2 минуты назад, Саратов
а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? ...
Разработка нормативной документации как оправдание собственного существования и значимости? Ну-ну...
Над.К, Вы писали:Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит у вас что-то с ка...
а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? купил или построил на деньги с ...
Вообще не понятно из каких соображений власть собирается брать налог с самозанятых граждан? ...
saigak, Вы писали:Аноним, Вы писали:Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2Н...
Аноним, Вы писали:Ага, только вот директор - мужчина, а не женщина... Конечно, это дискриминация,...
Уважаемая Над.К, существует готовое мобильное приложение! Проходит стадию практического тестирова...
проверка декларации завершена, и именно тем днем, когда я отправила корректировочную. Ано...
Но сегодня проверила в ЛК - проверка декларации завершена, и именно тем днем, когда я отправила ...
"Соседнем" читать как в черную "нашем". Прошу прощения за косяк.
Grizzly, Вы писали:bestiya7460, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сбер, как я пониманию, просто зверств...
Подаю 3-НДФЛ на протяжении последних 4 лет (через сервис ЛК) и никогда не прикладываю справку 2НД...
Ок, пусть принимают, я за. Закрою ИП, буду платить 3% вместо 6% и никаких взносов совершенно лега...
Grizzly, Вы писали:...а это уже жертвы нынешнего "высшего" образования - причем в Сбере это сверх...
Тем более, что ничего не меняется...
bestiya7460, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сбер, как я пониманию, просто зверствует. А как часто бл...
Аноним, Вы писали:Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существен...
Аноним, Вы писали:Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2НДФЛ, сданных в нал...
Аноним, Вы писали:Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существен...
Аноним, Вы писали:Сбер, как я пониманию, просто зверствует. А как часто блокирует счета Альфа? По...
так в нашей стране образования уже давно нет, его качество оставляет желать лучшего, поэтому види...
ой, а как же их определят то будут этих товарищей 3-х%? к примеру, я вечером сижу дома и платье ш...
Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существенно сложнее
запускали же уже его и не получилось ничего......
Все равно будет как в басне: "А вы, друзья, как не садитесь..."
Поэтому сначала погасить долги, а потом - бросать, пусть сами закрывают через год. Увы. Да...
Да-да, все должны платить налоги, а то на помощь Дерипаске не хватает и другим обездоленным и нев...
разве передача в ФНС документа в указанном формате заверенная ЭП не заменит ККТ? Наличие ф...
Вперед к застою!