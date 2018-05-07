Аноним

Вперед к застою! Премьер-министром РФ опять будет Медведев

Аноним

saigak, Вы писали:подав дополняющую форму более, чем на 600 человек, выиграли суд а дополня... ПФР: за дополняющие СЗВ-М оштрафуют

Аноним

А вот судью хахалеву уволить по этому основанию невозможно, у нее сильная "крыша". На нашей... Работника, предъявившего поддельный диплом, не всегда можно за это уволить

Аноним

Скажите, а как отражается на природе данный оброк? При уплате данного оброка, стаканчики и п... «Ночной бухгалтер». Налог на пластиковые стаканчики и мангалы. Банки нашли новый способ всех прижать с блокировками

Аноним

От смены задниц в креслах правительства, система не меняется, меняются только задницы в креслах. Правительство РФ ушло в отставку. Кто возглавит новый кабинет министров?

Аноним

Всё делается для более удобного сдирания налогов с народа. На сайте ФНС России появился дополнительный сервис для оплаты налогов

Аноним

Аноним 2 минуты назад, Саратов а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Разработка нормативной документации как оправдание собственного существования и значимости? Ну-ну... В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов

Аноним

Над.К, Вы писали:Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит у вас что-то с ка... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

Аноним

а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? купил или построил на деньги с ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Вообще не понятно из каких соображений власть собирается брать налог с самозанятых граждан? ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

saigak, Вы писали:Аноним, Вы писали:Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2Н... По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

Аноним

Аноним, Вы писали:Ага, только вот директор - мужчина, а не женщина... Конечно, это дискриминация,... Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

Аноним

Уважаемая Над.К, существует готовое мобильное приложение! Проходит стадию практического тестирова... «Ночной бухгалтер». Новый налог и маркировка вязаных кофточек. Планы властей на 2019 год

Аноним

"Соседнем" читать как в черную "нашем". Прошу прощения за косяк. Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Аноним

Подаю 3-НДФЛ на протяжении последних 4 лет (через сервис ЛК) и никогда не прикладываю справку 2НД... По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

Аноним

Ок, пусть принимают, я за. Закрою ИП, буду платить 3% вместо 6% и никаких взносов совершенно лега... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Grizzly, Вы писали:...а это уже жертвы нынешнего "высшего" образования - причем в Сбере это сверх... Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

bestiya7460 Аноним, Вы писали:Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существен... Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Grizzly Аноним, Вы писали:Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существен... Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

bestiya7460 Аноним, Вы писали:Сбер, как я пониманию, просто зверствует. А как часто блокирует счета Альфа? По... Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

bestiya7460 так в нашей стране образования уже давно нет, его качество оставляет желать лучшего, поэтому види... Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

bestiya7460 ой, а как же их определят то будут этих товарищей 3-х%? к примеру, я вечером сижу дома и платье ш... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Поддерживаю блокировки, надеюсь теперь обнал и уход от налогов станет существенно сложнее Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки