Налоговики сами у себя не могут посмотреть данные из ЕГРЮЛ

На сайте ФНС действует электронный сервис, позволяющий за несколько кликов получить выписку из ЕГРЮЛ – как свою, так и на любого контрагента.

Однако сами налоговики, похоже, не в курсе такой возможности. Инспекторы немало удивили читательницу нашего форума, потребовав от компании предоставить выписку из ЕГРЮЛ.

То есть, по логике налоговиков, компания должна запросить у них выписку, чтобы потом передать ее им же. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг…

Налоговая просит представить копию выписки из ЕГРЮЛ.

Они что, сами у себя на сайте это посмотреть не в состоянии? - Луна5

Обсуждение происходит в теме форума «Выписка из ЕГРЮЛ для налоговой».