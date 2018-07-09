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Владимир Туров и Павел Кудюкин: вся правда о реформе ПФР

3 июля Владимир Туров провел прямой эфир с Павлом Кудюкиным, автором петиции против повышения пенсионного возраста. Спикеры детально обсудили нашумевшую реформу ПФР и ответили на вопросы слушателей. 

Очень познавательный диалог с цифрами, фактами, личностями и альтернативными решениями. Рекомендуем посмотреть – не пожалеете.

Видео здесь.

Мнения
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4 мнения
Клерк
elena.noxa
, Казань


Аноним, Вы писали:

И всем во власти пофиг на эти "ток-шоу"...

 Это не ток-шоу. У некоторых видимо безграмотность не только финансовая...

Клерк
elena.noxa
, Казань
Прослушала, особо нового ничего не услышала, но считаю полезными такие публичные диалоги. Хотелось бы верить, что Президенту России придётся учесть мнение народных масс и изыскать резервы для пополнения ПФ, кроме кардинального повышения пенсионного возраста.
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