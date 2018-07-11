Обратите внимание! Клерк переезжает на другой хостинг, возможны проблемы

Сегодня вечером сайт Клерк будет переезжать на другой хостинг. Поэтому возможны временные проблемы с доступом к сайту после 20.00

Наши программисты готовились к этому процессу несколько месяцев, поэтому надеемся, что все пройдет незаметно для наших любимых пользователей.