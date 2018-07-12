ФНС приступила к разработке декларации по НДД

Законопроект о введении налога на добавленный доход для нефтяной отрасли (НДД) только недавно принят Госдумой в 3-ем чтении, а ФНС уже приступила к разработке соответствующей налоговой декларации.

Напомним, новый налог будет зависеть не от натуральных показателей нефти, как НДПИ, а от доходов нефтяников. Таким образом предполагают стимулировать разработку новых месторождений. Ставка НДД составит 50%.

На сайте проектов НПА опубликовано уведомление ФНС о начале разработки формы и электронного формата налоговой декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.