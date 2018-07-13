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Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Минтруд нашел еще один плюс для россиян в случае повышения пенсионного возраста -  улучшение миграционной политики. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на расширенном заседании Совфеда.

По его словам, раньше нехватка рабочих мест решалась привлечением трудовых мигрантов. Он отметил, что благодаря изменениям пенсионного законодательства можно будет привлекать меньше лиц из других стран и трудоустраивать больше россиян, передает РИА Новости.

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Мнения
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21 мнение
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Аноним
, Пенза
Плохо у Пудова с мозгами. Демократ наверно.
Мигранты, это молодые здоровые парни занятые тяжёлым трудом.
Хотя почему плохо?! Для демократа очень хорошо. Предпенсинеры будут больше подыхать на стройках.
А для демократов, чем больше народу не дотянет до пенсии, тем они больше украдут.
Клерк
Mrs AnRe

Ну да, чем это нам дворник не работа))) А еще, такое впечатление, что мы этих мигрантов сами приглашали, мол давайте, миленькие, вы уж подсобите, видите сами не справляемся

Клерк
Wern

Mrs AnRe, Вы писали:

"раньше нехватка рабочих мест решалась привлечением трудовых мигрантов" ... эмммм, чоу?

Нет рабочих МЕСТ - привлечем еще мигрантов, а на какие места их устраивать, если МЕСТ НЕТ?

Но сейчас нам скажут, что все нормально и нечего придираться, все же понятно, ага)))

Клерк
Mrs AnRe

Аноним, Вы писали:

Т.е всех мигрантов скопом отправят на историческую родину?

 Вы лучше нашу перспективку обрисуйте, как-то не очень, мягко говоря

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Аноним

Нефиг было вообще подписывать все эти майские Указы,если на них нет денег! Хотите продлить мат капитал-скинтесь со своего карма ( купите на 2-3 мил облигаций каждый) и платите хоть эти пособия хоть всю жизнь. а то за наш счёт купили себе место у власти и теперь начинают выбивать..  деньги с бизнеса,чтобы прикрыть свой зад...

Клерк
Mrs AnRe

Аноним, Вы писали:

Т.е всех мигрантов скопом отправят на историческую родину?

 

не угадали.  Их отправят на пенсии в 40 лет, а наши мамы-папы будут на них батрачить.

 Как вы себя дифференцировали однако... Почему это мамы-папы? Вы в какой-то другой стране живете?

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Аноним
Поражают эти правительственные потуги доказать "эффективность" повышения
пенсионного возраста. Что угодно выдумывают- только не развитие
собственной экономики и строительства своих предприятий.
Проклятые коммунисты через 20 лет после такой жесточайшей войны отправили человека в космос, а сейчас?  Позорище....
Клерк
понаехавший Тут
, Москва

Вообще то мигранты в основном в строительстве и сельском хозяйстве работают, асфальт кладут.. Что сомневаюсь что у меня и моих ровесников  будет желание и силы  после 60 лет  кирпичи таскать или асфальт лопатами раскидывать 

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Аноним
, Москва
Что сомневаюсь что у меня и моих ровесников будет желание и силы после 60 лет кирпичи таскать или асфальт лопатами раскидывать

 

А вот, что бы не пришлось после 50-ти "чуркой" работать надо сейчас дать властям отрезвляющего леща по затылку
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Аноним
, Саратов
"Внесённый правительством РФ законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию —«это в какой-то степени подарок предпринимателям». Такое мнение высказал глава Роструда Всеволод Вуколов."

Короче определели на чьи плечи ляжет трудоустройство предпенсинеров.
<b>Модератор</b>
бух2007

Короче определели на чьи плечи ляжет трудоустройство предпенсинеров.

 

Ну чего уж, давайте приравняем пенсионеров и предпенсионеров к беременным, пропишем работодателям табу на их увольнение и введем квоты на прием пожилых сотрудников. Тотальный контроль уже обещают

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Поражают эти правительственные потуги доказать "эффективность" повышения

пенсионного возраста. Что угодно выдумывают- только не развитие

собственной экономики и строительства своих предприятий.
Проклятые коммунисты через 20 лет после такой жесточайшей войны отправили человека в космос, а сейчас?  Позорище....

 

А сейчас отправили человека нафиг...
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