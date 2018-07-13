Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Минтруд нашел еще один плюс для россиян в случае повышения пенсионного возраста - улучшение миграционной политики. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на расширенном заседании Совфеда.

По его словам, раньше нехватка рабочих мест решалась привлечением трудовых мигрантов. Он отметил, что благодаря изменениям пенсионного законодательства можно будет привлекать меньше лиц из других стран и трудоустраивать больше россиян, передает РИА Новости.