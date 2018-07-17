Данные для расчета коэффициента Кц за июнь 2018 года

Аноним

По Марксу капиталист присваивает прибавочную стоимость заработанную наемными работниками. Это не ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Налоговые органы заранее знают, какая у вас налогооблагаемая база? С чего вы это взяли?&nb... Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Над.К Ну, это обычная цель любого капиталиста. Вообще-то цель заработать денег, а не кого-то обо... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Интересные у вас представления о целях собственника. Ну, это обычная цель любого капиталист... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Час от часу... а прибыль то вы как собрались номировать? )) Я никак не собираюсь. Полагаю, ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Потому что руководитель не ставил свою подпись и не отдавал распоряжения о переводе денег. Руков... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

yante, пожалуйста напишите мне на почту vitalik.bir@yandex.ru это по поводу перерасчета страховых... Пенсионный фонд РФ: Письмо № НП-30-26/9994 от 10.07.2017

Над.К Воровство - это тайное присвоение чужого имущества, Так это и есть тайное присвоение. И п... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

В случае с перечислением себе на карту долга, полагаю, что договор есть договор, письменный или у... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Над.К прибыль собственника зависит исключительно от рынка, т.е никак не нормируется? Час от час... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Вообще по инфраструктуре большие вопросыПоддержание арен - занятие весьма затратное....В этом смы... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Когда Достоевскому надо было написать роман к определенному числу, он это сделал, иначе попал бы ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Про наемного руководителя идет речь. Должно быть ограничение между мин. размером зарплаты и макс.... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Должно быть ограничение между мин. размером зарплаты и макс. Почему оно вдруг должно? Кто ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Но если бумажки не было это не значит, что и договора нет, договор есть только не оформлен в соот... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пи... ЧМ-2018: что он принес России

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на с... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на не... Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Аноним

У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пиар и реклама - это... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на стадионе должен был... ЧМ-2018: что он принес России

Тишина Над.К, Вы писали:Перевести деньги можно и без подписи в Договоре, Это воровство называется.... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

если массовых протестов не будет, то предлагаемую непопулярную меру узаконят - проведут через Гос... В Кремле еще раз подчеркнули: Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Не берегут себя, всё о России думают, отдохнуть им надо. Вот поэтому и такие зарплаты... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Много говорят, ругают повышение пенсионного возраста, и правильно, и согласно что система себя из... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Хрен налоговой по всей морде,чтобы шея не качалась Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Аноним

Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром, пропагандой... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

28 июля КПРФ организует митинги повсеместно. Зашёл на сайт КПРФ. Искал именно митинг в Сам... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

стадион в Волгограде, который поплыл вместе с последним финальным свистком? Представляете,... ЧМ-2018: что он принес России