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Данные для расчета коэффициента Кц за июнь 2018 года

Утвержден коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), за июнь 2018 года. Он применяется для расчета НДПИ при добыче нефти, напоминает ФНС.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 73,06 долл. США за баррель (размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации за все дни налогового периода – 62,7143, значение коэффициента Кц – 13,9509.

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