Данные для расчета коэффициента Кц за июнь 2018 года

По Марксу капиталист присваивает прибавочную стоимость заработанную наемными работниками. Это не ...
Я окончательно разочаровалась от власти (были еще какие-то слабые надежды) разочаровалась в некот...
Налоговые органы заранее знают, какая у вас налогооблагаемая база? С чего вы это взяли?&nb...
Ну, это обычная цель любого капиталиста. Вообще-то цель заработать денег, а не кого-то обо...
Интересные у вас представления о целях собственника. Ну, это обычная цель любого капиталист...
Час от часу... а прибыль то вы как собрались номировать? )) Я никак не собираюсь. Полагаю, ...
Потому что руководитель не ставил свою подпись и не отдавал распоряжения о переводе денег. Руков...
yante, пожалуйста напишите мне на почту vitalik.bir@yandex.ru это по поводу перерасчета страховых...
Воровство - это тайное присвоение чужого имущества, Так это и есть тайное присвоение. И п...
В случае с перечислением себе на карту долга, полагаю, что договор есть договор, письменный или у...
прибыль собственника зависит исключительно от рынка, т.е никак не нормируется? Час от час...
Вообще по инфраструктуре большие вопросыПоддержание арен - занятие весьма затратное....В этом смы...
И кто тогда платит НДС в бюджет?
Когда Достоевскому надо было написать роман к определенному числу, он это сделал, иначе попал бы ...
Про наемного руководителя идет речь. Должно быть ограничение между мин. размером зарплаты и макс....
Зачем отменять то, что никого не напрягает? СЗВ-М лучше отменили бы.
Должно быть ограничение между мин. размером зарплаты и макс. Почему оно вдруг должно? Кто ...
Аноним, Вы писали:А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь...
Но если бумажки не было это не значит, что и договора нет, договор есть только не оформлен в соот...
Аноним, Вы писали:У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пи...
Аноним, Вы писали:Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на с...
А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на не...
У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пиар и реклама - это...
Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на стадионе должен был...
Над.К, Вы писали:Перевести деньги можно и без подписи в Договоре, Это воровство называется....
если массовых протестов не будет, то предлагаемую непопулярную меру узаконят - проведут через Гос...
Аноним, Вы писали:Бухгалтер работает на государство, а платит работодатель.Государство, это Халяв...
Аноним, Вы писали:Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром...
Не берегут себя, всё о России думают, отдохнуть им надо. Вот поэтому и такие зарплаты...
Много говорят, ругают повышение пенсионного возраста, и правильно, и согласно что система себя из...
Хрен налоговой по всей морде,чтобы шея не качалась
Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром, пропагандой...
28 июля КПРФ организует митинги повсеместно. Зашёл на сайт КПРФ. Искал именно митинг в Сам...
стадион в Волгограде, который поплыл вместе с последним финальным свистком? Представляете,...
Кто сказал, что москвичи довольны, в списках ранее были заявки и в Москве. Но они не согласованы....