Уставы разрешат сократить до одной-двух страниц

Медведев поручил упростить процедуру регистрации предприятий, пишут "Ведомости".

На встрече с премьер-министром руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко объяснил, что уставы предприятий на 95% состоят из императивных норм законодательства.

Но сейчас, когда экономические реалии изменились, это лишняя нагрузка на бизнес.

«Сейчас это только утяжеляет жизнь как бизнеса, так и государства, поэтому в существующей конструкции нет никакого смысла», – подчеркнул Чуйченко. Он уточнил, что устав можно сократить до 1–2 страниц.

«Все, что написано в законе, будет применяться независимо от того, будет ли это инкорпорировано в учредительные документы или нет», – пояснил вице-премьер.