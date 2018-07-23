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Обновилась программа Tester

На сайте ГНИВЦ размещена версия 2.129 программы «Tester».

Напомним, программа предназначена для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности.

Основное отличие  версии 2.129 от версии 2.128:

обновлен классификатор КЛАДР до версии от 19.07.2018;

доработано ПО проверки файлов странового отчета (КНД 1150029) и уведомления об участии в международной группе компаний (КНД 1150036) в соответствии с изменением и дополнением критериев форматно – логического контроля.

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