Обновилась программа Tester

Аноним

а вопрос сформулирован так хитро что "да" может означать "нет")))) и многие ответят не так как хо... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Идиотия. Конечно проще указывать на какое количество происходит изменение и без лишних слов.Если ... Минфин поясняет термин «процентный пункт»

Аноним

Да, понятно, что вся эта рекламная кампания про то, что как здорово работать до гробовой доски, п... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Бух220416, Вы писали:Странно, что Медведеву никто ничего не предъявляет, только Путину.Я считаю, ... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Бух220416, Вы писали:Аноним, Вы писали:О! Свершилось! Царь изволил державное слово молвить. Внемл... Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

70 лет - это возраст расцвета! Расцвета альцгеймера, паркинсона и прочих нейродегенеративн... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Над.К А если брать 40% от их 400-500 000 Там не все зарплата. Много всяких доплат, компенсаций и ... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливае... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

"Так как проект реализует частная компания, то конечный бенефициар от введения этой меры не очеви... Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

Аноним

ну а как же кормушка от штрафов по 500 рублей .... ее нельзя лишиться ... на что ПФ жить-то будет СЗВ-М предлагают отменить

Аноним

Вы что нибудь о "контрольных закупках" слышали? Та же система может быть использована и зде... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Аноним

Аноним, Вы писали:Жесть. То есть пенсия у некоторых будет ниже прожиточного минимума в итоге. В ... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Аноним, Вы писали:ЕДросня во всей красе. Надо же, какое единодушие, одна Поклонская не вписалась ... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Постановление Правительства №321 от 04.03.2018. Дата неправильно указана Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

Аноним

чек должен быть пробит не позднее момента передачи товара....прекрасная фраза! а про услуги эти з... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Аноним

Над.К, Вы писали:saigak, для того, чтобы сделать худше, можно было поступить проще - просто не по... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

А я думаю, что люди пойдут обязательно и 146 % будут не ЗА, а ПРОТИВ повышения пенсионного возрас... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Из всей "Единой России", только один настоящим мужиком оказался... Браво, Поклонская! Я в тебя ве... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Вопрос с подвохом. Что значит пенсионный возраст повышаться не должен? От какой цифры? Народ-то д... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Аноним

Написано ндфл и прибыль - агенты Предлагается освободить от штрафа компании, самостоятельно уточнившие декларации и доплатившие налог

Аноним

А что, разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? Хотя бы по-миниму... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

разве дети не обязаны финансово обеспечивать своих родителей в старости? вы много знаете д... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Пусть банки сами страхуют свою ответственность перед клиентами Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Аноним

Депутат от ЕР Федоров заявил, что это США заставили их проголосовать за повышение пенсионного воз... Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Да неужели в каждую поликлинику геронтолога посадят? А иначе кто сможет качеств... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

У нас абсолютно безответственная власть, но это мы сами позволяем ей такой быть. Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Раз ему не нравится, пусть не подписывает, а отправляет на доработку. Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста