Оформление маткапитала займет меньше времени

В Госдуму внесен правительственный законопроект, который предусматривает сокращение срока принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 15 дней с даты приёма заявления.

Напомним, в настоящее время этот срок составляет 1 месяц.

Предлагается также сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, с 14 до 5 дней.

Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал, сообщается на сайте кабмина.