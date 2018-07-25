28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Вычет НДС с полученных (наверное все же - выданных?) авансов, если в договоре не оговорен пункт о...
Что не пиши - выведут на штраф. ФНС давно вышла на другой уровень, не сбор поборов, а подвести ка...
А, вот, например, оплата по квитанции через кассира наличными – это, вот, как считается? По идее ...
Аноним, Вы писали:триллионе 12 нулей. Населенеие России берём для простоты 150 млн. Делим помощь ...
Lemori, Вы писали:Вот это правильно. Зачем человеку давать шанс!! Стать водителем автобуса, общес...
Как говорили классики марксизма-ленинизма, право - это возведенная в закон воля господствующего к...
мозг сломаешь во всей этой ерунде разбираться. Тут кассовый аппарат то продавцы освоить не могут ...
А мы уже пробиваем по всякому...
Этого не достаточно. Вот обман и не справедливость мы видим, а механизма наказания за обман и спр...
Этому "первому заместителю председателя" скопища нелюбопытных и необразованных тупиц никто не рас...
Короче, безнал через банк не пробивается до 01.07.2019. при условии, что покупатель физик о...
Интересно, а как от зарплаты в 15 тыс.р. 10 тыс.р. отложить на пенсию? Пора отказываться от вредн...
Кто пишет эти статьи? Цены могут подняться, и даже скорее всего поднимутся, но только потом...
По закону физ лицо или ИП, сдающий недвижимость, может вычесть из алиментной базы расходы, непоср...
ildarinvest, Вы писали:Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выяв...
успокойтесь ужещас внесут поправки, что без разницы
Дмитрий Рогозин абсолютно нечаянно узнал, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью...
"У многих россиян в лучшем случае остаются «свободными» 5-10 тысяч в месяц. "После эт...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и ме...
Встречное предложение. Менять устройства каждый месяц.
А я так вижу пассивность людей не в трусости, а в массовой поддержке действующей власти. Соответ...
Зачем вам 8% у финансовых воротил? 7.5 % можно иметь на дебетовых картах и вкладах многих банков.
Аноним, Вы писали:итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и меньше (в случае сох...
А думаете на что дворцы то строят? В Законе и ранее было прописано, что в случае своевременного п...
В триллионе 12 нулей. Населенеие России берём для простоты 150 млн. Делим помощь на всех (делим о...
Я вот не хочу про взаимные претензии. Я хочу конкретику - "предусматривает введение ми...
Я фигею с этих финансовых воротил! Акции- это лотерея! Если башка варит, да, заработаешь. Нет- сп...
Ну вот. Все "топили" против пенсионного возраста. А по итогу "в тихую" и НДС, и пенсионные. Добав...
Вот это правильно. Зачем человеку давать шанс!! Стать водителем автобуса, общественного транспорт...
В итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и меньше (в случае сохранения зарплат ...
Интересно получается. По закону физ лицо или ИП, сдающий недвижимость, может вычесть из алиментно...
если бы только тут исправить
Ни в коем случае нельзя переходить на личное, упоминая в соре мужа, детей или родителей.Исправьте...
Девченки наслушались на курсах высокопарных слов и немыслимых процентов. Ну и продвигать брокеров...
Ай да молодцы...затейники...а то бухгалтеру и так делать нечего. А учитывая гавенную работу базы ...
Аноним, Вы писали:Интересно в какой реальности живет тот, кто это писал? Я тоже туда хочу! Л...