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28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Власти Москвы согласовали публичное мероприятие с демонстрацией и митингом, которое пройдет 28 июля 2018 с 12 часов на ул. Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.

Такой информацией поделилась участница нашей группы на Фейсбуке.

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