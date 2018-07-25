28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Бухающий Леший Вычет НДС с полученных (наверное все же - выданных?) авансов, если в договоре не оговорен пункт о... Подборка перлов налоговиков по НДС

board625 Что не пиши - выведут на штраф. ФНС давно вышла на другой уровень, не сбор поборов, а подвести ка... Что указывать в кассовом чеке, когда ККТ используется для развозной торговли

Аноним

Аноним, Вы писали:триллионе 12 нулей. Населенеие России берём для простоты 150 млн. Делим помощь ... Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

Lemori, Вы писали:Вот это правильно. Зачем человеку давать шанс!! Стать водителем автобуса, общес... Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках

Аноним

Как говорили классики марксизма-ленинизма, право - это возведенная в закон воля господствующего к... Что россияне думают про регулирование труда самозанятых

elena2121980 мозг сломаешь во всей этой ерунде разбираться. Тут кассовый аппарат то продавцы освоить не могут ... Форматы фискальных документов: кратко о сложном

Аноним

А мы уже пробиваем по всякому... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Lomik Этого не достаточно. Вот обман и не справедливость мы видим, а механизма наказания за обман и спр... Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

Этому "первому заместителю председателя" скопища нелюбопытных и необразованных тупиц никто не рас... С нелегальным извозом предложили бороться путем выдачи патентов

Lomik Интересно, а как от зарплаты в 15 тыс.р. 10 тыс.р. отложить на пенсию? Пора отказываться от вредн... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Кто пишет эти статьи? Цены могут подняться, и даже скорее всего поднимутся, но только потом... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Над.К По закону физ лицо или ИП, сдающий недвижимость, может вычесть из алиментной базы расходы, непоср... Алименты индивидуального предпринимателя

Аноним

ildarinvest, Вы писали:Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выяв... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Аноним

успокойтесь ужещас внесут поправки, что без разницы Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

Дмитрий Рогозин абсолютно нечаянно узнал, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью... С нелегальным извозом предложили бороться путем выдачи патентов

Аноним

"У многих россиян в лучшем случае остаются «свободными» 5-10 тысяч в месяц. "После эт... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и ме... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Встречное предложение. Менять устройства каждый месяц. Оператора «Платона» обяжут менять бортовые устройства каждые три года

Аноним

А я так вижу пассивность людей не в трусости, а в массовой поддержке действующей власти. Соответ... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Natali Kr Зачем вам 8% у финансовых воротил? 7.5 % можно иметь на дебетовых картах и вкладах многих банков. Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Аноним, Вы писали:итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и меньше (в случае сох... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

А думаете на что дворцы то строят? В Законе и ранее было прописано, что в случае своевременного п... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Аноним

В триллионе 12 нулей. Населенеие России берём для простоты 150 млн. Делим помощь на всех (делим о... Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Natali Kr Я вот не хочу про взаимные претензии. Я хочу конкретику - "предусматривает введение ми... Алименты индивидуального предпринимателя

Аноним

Я фигею с этих финансовых воротил! Акции- это лотерея! Если башка варит, да, заработаешь. Нет- сп... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Ну вот. Все "топили" против пенсионного возраста. А по итогу "в тихую" и НДС, и пенсионные. Добав... Госдума приняла закон о повышении ставки НДС

Lemori Вот это правильно. Зачем человеку давать шанс!! Стать водителем автобуса, общественного транспорт... Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках

Аноним

В итоге из-за повышения НДС рост составит 2 процента, а то и меньше (в случае сохранения зарплат ... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Интересно получается. По закону физ лицо или ИП, сдающий недвижимость, может вычесть из алиментно... Алименты индивидуального предпринимателя

Аноним

Ни в коем случае нельзя переходить на личное, упоминая в соре мужа, детей или родителей.Исправьте... Как снизить конфликтность в бухгалтерском коллективе

хатиория Девченки наслушались на курсах высокопарных слов и немыслимых процентов. Ну и продвигать брокеров... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

хатиория Ай да молодцы...затейники...а то бухгалтеру и так делать нечего. А учитывая гавенную работу базы ... Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках