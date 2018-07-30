Из-за требований ФСБ работодателей вынуждают нарушать закон о персональных данных

Читатели нашего форума поделились проблемой, с которой сталкиваются компании при необходимости доставить груз на режимный объект.

Дело в том, что контрагенты иногда запрашивают у организаций отсканированные копии паспортов водителей. Однако это не вписывается в политику защиты персональных данных.

для доставки груза нужно проехать на объект с пропускным режимом (в/ч, обороный завод и т.п.).

Для проезда на территорию нужен пропуск, который нужно заказывать за 1-2 дня. не делает ФСБ пропуск без паспорта. Машина с водителем едет из другого города. Как проезжать на территорию? - ZZZhanna

А вы не сталкивались с подобными проблемами? Приходилось ли вам высылать контрагентам сканы паспортов ваших сотрудников?

Обсуждение происходит в теме форума «сканы паспортов».

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