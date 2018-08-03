Список статистической отчетности надо искать на новом сайте

Росстат уведомляет о том, что с 1 августа сайт http://statreg.gks.ru/ прекратил работу.

С августа 2018 г. уведомления о кодах по общероссийским классификаторам и индивидуальные перечни форм федерального статистического наблюдения, размещаются по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes

Впрочем, зайти по новому адресу удается не через каждый браузер, поскольку у нового сайта недействительный сертификат.

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