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Список статистической отчетности надо искать на новом сайте

Росстат уведомляет о том, что с 1 августа сайт http://statreg.gks.ru/ прекратил работу.

С августа 2018 г. уведомления о кодах по общероссийским классификаторам  и индивидуальные перечни форм федерального статистического наблюдения, размещаются по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes

Впрочем, зайти по новому адресу удается не через каждый браузер, поскольку у нового сайта недействительный сертификат.

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Мнения
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4 мнения
<b>Модератор</b>
бух2007
эх Росстат... несерьезно они к этому вопросу подошли
websbor.gks.ru использует недействительный сертификат безопасности. К сертификату нет доверия, так как сертификат его издателя неизвестен. Сервер мог не отправить соответствующие промежуточные сертификаты. Может понадобиться импортировать дополнительный корневой сертификат.
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