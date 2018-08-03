Список статистической отчетности надо искать на новом сайте

Вся власть искусственному интеллекту - он не будет воровать и будет управлять по законам логики, ...
Татьяна-Васильевна, ссылка работает. Написано же про браузер в новости
Аноним, Вы писали:Аноним
11 часов назад, Москва
Ошибки ищете! Он перед вами что ль хвалится? Он п...
Или имеются ввиду 2 млн. на человека?
774 проверили, 2 млн. руб. начислили. 1. Сколько из 2 млн получит бюджет?2. Каковы расходы н...
дожил до пенсии - плати штраф государству
пенсионеры вск платят налог 20% - это налог в виде налога на добавленную стоимость
вот тут-то бы и узнали, что суд не считает доверие фнсу проявлением осмотрительности. и даже наоб...
если в фаефоксе, "добавьте исключение"
Надо бы воспользоваться ситуацией и с этой "Гориллой смарт" из села Качелина заключить догов...
это вы в суде мямлить будете
им верить - себя не уважать! Время свидетель.
под будущую прихватизацию и строилине ругайте их, они себе не хозяева
поскольку не приняв отчет она не могла знать о якобы нарушениях, она сама нарушила порядок приема...
Нет уведомления - нет отчетов. Это касается только малых предприятий.
У нас в городе сотрудница ФСС (молодая) потребовала в отчете 4-фсс на титульном листе в поле "ФИО...
Налоговикам надо было пользоваться моментом и оштрафовать обе организации за несданные СЗВ-М &nbs...
Всё правильно предложили.
нечего тут к словам цепляться. ну сказал и сказал. образное выражение использовал человек всего-н...
та же история. 2копейки по сальдо из ПФ, ни требования, ничего, блокировали счет в прошлом июне. ...
Я б подписалась под этими предложениями. Особенно вот это нравится: "пенсионные счета сделать соб...
А что, отработавшим 35 лет "нормальная" пенсия не полагается?? А сколько, по мнению Титова, нужно...
Мне больше всего нравится про "купить стаж". Как то по церковному - наворовал, дай попу, отмоли г...
Налоговикам надо было пользоваться моментом и оштрафовать обе организации за несданные СЗВ-М. По ...
Да, анон, так и есть. И давление проверим и в трубочку дунем.
Но в любом случае при лишении или снижении премии должен составляться какой-то документ (акт), в ...
lasyr_rt, Вы писали:Abra, Вы писали:Согласен с питерцем. Есть авто - изволь выполнять. Поддержива...
medyza, Вы писали:"Доходность предприятия будет осуществляться по Книге учета доходов и расходов"...
Для принятия любого закона достаточно голосов Едроссии. Т.к. позиция/мнение остальных ни на что н...
Что делать, если заявление о зачете подано в налоговый орган, а ответа в положенный срок НЕТ?
"Доходность предприятия будет осуществляться по Книге учета доходов и расходов" - Просто шедевр!!...
Abra, Вы писали:Согласен с питерцем. Есть авто - изволь выполнять. Поддерживаю жесткие требования...
Количество чиновников давно пора сократить в три раза, как минимум. И не через 6 лет, а уже сегод...
разогнать? да давно пора, занимаются неизвестно чем, штат раздули, здания отстроили