От уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне

В Федеральной налоговой службе рассказали RT, что основные нарушения налогового законодательства России со стороны юридических лиц связаны с налогами на добавленную стоимость и прибыль организаций.

В ведомстве уточнили, что по результатам налоговых проверок, проведённых в прошлом году, из общей суммы доначисленных платежей более 50% (189,5 млрд рублей) составлял НДС, более 30% (120,6 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.

У физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, чаще всего возникают проблемы с уплатой НДФЛ. По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд рублей.

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