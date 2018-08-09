Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

На днях в московском отделении «Деловой России» состоялся бизнес-утренник на тему «Кадры решают всё? Или как избежать трудовых споров?».

Среди прочего, собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся защиты персональных данных. В частности, было отмечено, что ведение личных дел – необязательная мера, она не прописана в законе.

Но с января 2018 года за любой документ, находящийся в личном деле и содержащий персональные данные, предприятие могут штрафовать.

К таким документам относятся копии паспорта, диплома, свидетельства о рождении и браке.

В личном деле могут находиться трудовой договор, приказ о приеме на работу, различные приказы о движении сотрудника по предприятию, трудовая книжка, а также не исключена анкета.

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