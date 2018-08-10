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ЦБ упростит выдачу кредитов до 100 тысяч рублей

Банк России изменит для банков правила создания резервов по потребительским кредитам, сумма которых не превышает сто тысяч рублей, сообщает РБК.

Нововведение позволит банкам, принимая решение о выдаче таких кредитов, не проводить оценку финансового положения заемщиков (на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица).

«В отношении небольших потребительских кредитов (до 100 тыс. руб.) Банк России планирует разрешить упрощенный и менее трудоемкий для банков подход», — передала пресс-служба слова зампреда ЦБ Василия Поздышева.

По действующим правилам, банк обязан проводить оценку финансового положения всех заемщиков вне зависимости от величины кредита.

Проект поправок ЦБ отправил на регистрацию в Минюст в конце июля.

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