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Лохи! Выкинте карты на помойку, что бы не быть Лохами.Ибо! наличие карты или оплата по карте - уд... Как можно найти мошенника по номеру карты?

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Опа! Здрасте приплыли! Это какому банку ЦБ выдало лицензию на выдачу кредитов??????????????????Ли... ЦБ упростит выдачу кредитов до 100 тысяч рублей

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Ни у одного банка нет лицензии на выдачу кредитов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не надо мне верить. Пр... Россияне загоняют себя в личный дефолт?

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Слово "выплата" подразумевает выплату " продавцом" товара денежных средств "поставщику" товара за... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

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Карта мошенника4154812051644387Альфа банк Как можно найти мошенника по номеру карты?

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КАРТА МОШЕННИКА 4154812051644387 Альфа банк КАРТА МОШЕННИКА. Как можно найти мошенника по номеру карты?

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Аноним, Вы писали:Мы тоже попади на страховку в мкб(Но кже больше года прошло, есть ли шанс верну... Самые жадные банки России

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о каком повышении речь???? если нас отбросили на лет цать с зарплатами, ту же з/а я получала ... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

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buhy, Вы писали:У меня есть и советская учёба и ельцинская,но в полноценный стаж не вошли о... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

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"В Минфине отметили, что банки, как правило, заинтересованы в расширении клиентской базы и привл... Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

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здорово) хорошая лазейка дать заднюю... Как определить факт реализации, если договор переуступки был расторгнут

Генук buhy, Вы писали:У меня есть и советская учёба и ельцинская,но в полноценный стаж не вошли о... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

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Над.К, прокомментируйте пожалуйста вот такую выдержку из письма Минфина от 29 декабря 2016 г. N 0... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

saigak свс420, Вы писали:ы хотите меня с собой забрать? Я анекдотов вообще не слушаю и не понимаю. Я даж... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

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Скажите,мой иностраннец показал отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного граждан... С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

ToT что за чушь я сейчас прочел? Прям до конца? Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Na28ta Допрос у нее в налговой.... ндааа. Вы такой опытный и ни разу вас на допрос в ИФНС не вызыв... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

что за чушь я сейчас прочел? Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Над.К Допрос у нее в налговой.... ндааа. Вот вам и "ндааа". Вам бы тоже НК подучить надо. Ну или ... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аня Амасова Первый короткий список вопросов к разработчикам: 1. По аналогии с вычетами за образование: т... Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Аноним

buhy, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал уче... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

За 38 лет заработала 7580 рублей за три года что на пенсии добавили 272 рубля так как еще приходи... Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР

buhy У меня есть и советская учёба и ельцинская,но в полноценный стаж не вошли обе. Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

По поводу аннулирования. Они сейчас постоянно за налогоплателщиков предоставляют нулевые уточненк... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

если вы сдаете платье в прокат вы тоже обязаны платить 13% налога с полученной прибыли. с любой п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Над.К Abra, кто вам дал право таким образом обращаться ко мне? Допрос как раз в налоговой. Идите Н... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности