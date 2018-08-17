Новая декларация по налогу на имущество уже готова

almira не совсем понял кто на кого должен стучать, и кто на кого учиться:кто оказывает указанные услуги ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Можно уточнить... данный вопрос касается ИП без работников на УСН 6% , где расходы не учитываются... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Natali Kr Бог с вашей единственной фирмой. вот у нас в городе 11 крупных заводов. и среди них только 1 (оди... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

бух2007 НДФЛ и НДС в решении налоговиков появились потому, что с учетом доходов от сдачи в аренду имущест... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Аноним, Вы писали:А вознаграждение за донос будет выплачиваться? статья за соучастие будет Росфинмониторинг: Информационное письмо № 54 от 19.07.2018

Аноним

Арендодателей с таким кол-вом торговых точек не жалко - 100% тут замешана коррупция. А вот главбу... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Странное поведение гендира- если вменяемые арендаторы- можно было бы и приструнить главного вахте... Аренда офиса для небольшой компании. История о том, как превратить жизнь арендатора в ад

Nаdine Аноним, Вы писали:Чтобы писать такие посты, нужно сразу предлагать более менее нормальную методик... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

Москва ничего не производит, а лишь перепродает то, что произвели регионы с БОЛЬШОЙ накруткой. А ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

"облегчить условия функционирования среднему бизнесу сможет совершенствование законодательной баз... Среднему бизнесу в России нелегко. Какие у него проблемы

Аноним

Автор, а Вы сами-то читали статью закона на который даете ссылку: "Согласно ст. 25 ФЗ о... Обязан ли работодатель подавать сведения об открытых вакансиях в Центр занятости?

Аноним

поскольку это прямо меня не касается (представитель ультра-супер-нано-бизнеса, так сказать), проч... Среднему бизнесу в России нелегко. Какие у него проблемы

Аноним

Если бы граждане сами платили налоги, то все столбы были бы заняты и в стране был бы дефици... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Аноним

припротивно!!!! это точно!!!Аноним, Вы писали:У нас тоже фирма в регионе.Директор в 2005 прикупил... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

НатальяС У нас теперь ещё одна бюрократическая единица МФЦ, которая выдумывает свои правила. Форму Р21001 для открытия ИП прошивать не нужно!

Аноним

Если бы граждане самостоятельно платили налог со своих доходов При действующих налога... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Над.К и эти рейды не утверждены Прокуратурой Они и не должны быть утверждены прокуратурой Как онлайн-кассы помогут налоговикам и трудинспекторам выявлять неоформленных сотрудников

Аноним

Вся страна приняла с одобрением, народ рукоплещет партии и правительству о заботе простого народа... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

Когда писал про мат. капитал забыл добавить, то мы также не платим пенсию силовикам и чиновникам.... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Все правильно, в серых зарплатах виновато госудаство. Если бы граждане самостоятельно платили нал... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

zaratushtra Ну вот теперь понятно почему в 1С нельзя сформировать этот чек коррекции. На 1.05 и ниже чек корр... Чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы

zaratushtra Да все просто - сейчас налоговая проводит массовые рейды под знаменем выполнения 54-ФЗ и эти рейд... Как онлайн-кассы помогут налоговикам и трудинспекторам выявлять неоформленных сотрудников

Аноним

У нас тоже фирма в регионе.Директор в 2005 прикупил в Москве небольшую квартирку и вместе с женой... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

Счет 90 имеет название "Продажи". ИМХО иллюзия, что по объяснениям такого рода можно научиться гр... Закрытие месяца в бухучете: пример для начинающих бухгалтеров