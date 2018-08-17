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Новая декларация по налогу на имущество уже готова

ФНС подготовила новые формы расчета и декларации по налогу на имущество организаций. Проект приказа размещен сегодня на официальном портале проектов НПА.

Новые формы должны будут вступить в силу, начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года. В них будет три раздела, все они касаются недвижимого имущества.

Напомним, что с 2019 года налог с движимого имущества уплачиваться не будет. Такие изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ.

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
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