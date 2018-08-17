Новая декларация по налогу на имущество уже готова

данный вопрос касается ИП без работников на УСН 6% Система налогообложения вообще тут ни пр...
не совсем понял кто на кого должен стучать, и кто на кого учиться:кто оказывает указанные услуги ...
Елена_N, Вы писали:Это ж только по НДС. Еще много возможностей осталось... Но то, что по встречка...
Можно уточнить... данный вопрос касается ИП без работников на УСН 6% , где расходы не учитываются...
Просто как всегда у нас законы через одно место написаны. про то и речь. Купил коммерческу...
Бог с вашей единственной фирмой. вот у нас в городе 11 крупных заводов. и среди них только 1 (оди...
Откуда у человека такие деньги можно только догадываться.В такую ситуацию может попасть любой, кт...
НДФЛ и НДС в решении налоговиков появились потому, что с учетом доходов от сдачи в аренду имущест...
Аноним, Вы писали:А вознаграждение за донос будет выплачиваться? статья за соучастие будет
А подавать перечень всех вакансий НЕ ОБЯЗАН обязан. Многие ошибочно полагают, что речь идет...
Арендодателей с таким кол-вом торговых точек не жалко - 100% тут замешана коррупция. А вот главбу...
Странное поведение гендира- если вменяемые арендаторы- можно было бы и приструнить главного вахте...
Аноним, Вы писали:Чтобы писать такие посты, нужно сразу предлагать более менее нормальную методик...
Москва ничего не производит, а лишь перепродает то, что произвели регионы с БОЛЬШОЙ накруткой. А ...
"облегчить условия функционирования среднему бизнесу сможет совершенствование законодательной баз...
Автор, а Вы сами-то читали статью закона на который даете ссылку: "Согласно ст. 25 ФЗ о...
Аноним, Вы писали:. Работодатель меньше всего думает о будущей пенсии своих сотрудников, какая он...
Аноним, Вы писали:Не рекламы ради, но правда - Какой то странный рейтинг. Много банков попробовал...
поскольку это прямо меня не касается (представитель
ультра-супер-нано-бизнеса, так сказать), проч...
В 1С есть чек коррекции по 1.05 формату.
Если бы граждане сами платили налоги, то все столбы были бы заняты и в стране был бы дефици...
припротивно!!!! это точно!!!Аноним, Вы писали:У нас тоже фирма в регионе.Директор в 2005 прикупил...
У нас теперь ещё одна бюрократическая единица МФЦ, которая выдумывает свои правила.
Если бы граждане самостоятельно платили налог со своих доходов При действующих налога...
и эти рейды не утверждены Прокуратурой Они и не должны быть утверждены прокуратурой
Вся страна приняла с одобрением, народ рукоплещет партии и правительству о заботе простого народа...
Когда писал про мат. капитал забыл добавить, то мы также не платим пенсию силовикам и чиновникам....
Все правильно, в серых зарплатах виновато госудаство. Если бы граждане самостоятельно платили нал...
Ну вот теперь понятно почему в 1С нельзя сформировать этот чек коррекции. На 1.05 и ниже чек корр...
Да все просто - сейчас налоговая проводит массовые рейды под знаменем выполнения 54-ФЗ и эти рейд...
У нас тоже фирма в регионе.Директор в 2005 прикупил в Москве небольшую квартирку и вместе с женой...
"Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивают ИП,
рассчитывался исходя из 1...
В налоговой твориться дурдом,как перед концом света. Прислали мне требования об уплате пени по НД...
ну как работать с такими законами.... подстраиваца надо:)
Счет 90 имеет название "Продажи". ИМХО иллюзия, что по объяснениям такого рода можно научиться гр...
я надеюсь, это касается как наличных, так и безналичных переводов физлицам!