300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

Пенсии всем должны выплачиваться по одинаковым правилам. Для этого не нужен такой громоздкий ПФР.... Россияне против Пенсионного фонда

Аноним

Аноним 21 минуту назад, Москва Аноним, Вы писали: Брехня. ну у тебя данные надежнее Минтру... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Над.К, Вы писали:Налог по УСН платится четыре раза в год, а не один. Вы уверены, что пени начисле... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Над.К Налог по УСН платится четыре раза в год, а не один. Вы уверены, что пени начислены именно за взно... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Над.К, Вы писали:т.к. якобы мы должны были платить ежеквартально взнос за ИП ДО 25 ЧИСЛА. Правиль... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Над.К т.к. якобы мы должны были платить ежеквартально взнос за ИП ДО 25 ЧИСЛА. Правильно ли это? &nbs... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Добрый день! Пожалуйста, помогите. В 2017 году платили фиксированный взнос за ИП (УСН 6% с работн... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Так то ж зарегистрированные безработные. А через год с учета снимают. Нашел работу, не нашел - сн... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Аноним, Вы писали:Брехня. ну у тебя данные надежнее Минтруда, 146%! Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Более того, Мы все Анонимы, Мы никто и отношение к нам как к НИКТО. Политика Президента РФ и изде... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Друзья, чтобы Вы не писали и не писали кипятком, ничего ни Вы ни Кто другой не изменит. Пути госп... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Wern Аноним, Вы писали:По мне, так нормальной является та семья, где достаточно зарплаты мужа, а женщи... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Wern Аноним, Вы писали:Ставки одинаковые в 90% случаев. Просто женщины часто берут отгулы-больничные-о... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхованияНа са... КОСГУ-2018: все изменения в одной таблице

Аноним

По мне, так нормальной является та семья, где достаточно зарплаты мужа, а женщина вообще не работ... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

Ставки одинаковые в 90% случаев. Просто женщины часто берут отгулы-больничные-отпусказасвойсчет,&... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

Если есть хотя бы 50% процентов на первый взнос то вполне можно брать. Например двушка в нашем го... Пять способов сэкономить на кредите

Аноним

Брехня. Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Первоклассник сотня упырей держат 90 % рынка торговли 0.1% населения рф держат 90% всех богатств страны. Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Над.К . Для работника - не выгодно, так как на его лицевой счет в ПФ поступает ежемесячно сумма меньше,... Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Первоклассник Классную нишу "закрякали" ! Доход всегда будет ! И когда же у них морды-то трескаться начнут? &nb... Сим-карты будет одобрять ФСБ

Аноним

Но такого, чтобы прямо разные ставки на одних и тех же должностях за один и тот же объем работы о... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

У Дроздова такая квартира, наверное, потому, что он открытие какое-то, очень нужное народу, совер... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Первоклассник Впервые я на стороне хакеров( Осторожно, большой брат подумает, что вы мысленно участвовали... На «Меркурий» впервые напали хакеры

Аноним

Пенсионер вышедший на пенсию должен работать? Опять на Буржуев.А почАму? А потому? ЧТО!!! Пенсия,... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Аноним

Вот это правильно! У каждого мужчины зарплата должна быть не намного больше, чем у женщины Матвие... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

Скоро конкурс будет большой, мы уже не пробъемся((( Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры