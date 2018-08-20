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300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Негосударственные пенсионные фонды финансовой группы «Будущее» миллиардера Бориса Минца перейдут кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I) за долги. Новый собственник группы трех пенсионных фондов «Будущее» получил 313 млрд рублей, передает портал 1rre.

Напомним, бизнесмен Борис Минц покинул страну в мае 2018 года и уехал с семьей в Лондон.

О владельцах RT&I ничего неизвестно, но, по некоторым данным, она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».

 

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