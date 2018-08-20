300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Пенсии всем должны выплачиваться по одинаковым правилам. Для этого не нужен такой громоздкий ПФР....
В том и дело, что не платили квартальные авансы. Почему? Вы обязаны платить квартальные пла...
Аноним
21 минуту назад, Москва
Аноним, Вы писали:
Брехня.
ну у тебя данные надежнее Минтру...
Над.К, Вы писали:Налог по УСН платится четыре раза в год, а не один. Вы уверены, что пени начисле...
Налог по УСН платится четыре раза в год, а не один. Вы уверены, что пени начислены именно за взно...
Над.К, Вы писали:т.к. якобы мы должны были платить ежеквартально взнос за ИП ДО 25 ЧИСЛА. Правиль...
т.к. якобы мы должны были платить ежеквартально взнос за ИП ДО 25 ЧИСЛА. Правильно ли это? &nbs...
Добрый день! Пожалуйста, помогите. В 2017 году платили фиксированный взнос за ИП (УСН 6% с работн...
Так то ж зарегистрированные безработные. А через год с учета снимают. Нашел работу, не нашел - сн...
Аноним, Вы писали:Чтобы контролировать таксиста. Вы должны быть сознательным гражданином и настуч...
Аноним, Вы писали:Брехня. ну у тебя данные надежнее Минтруда, 146%!
При погашении работником целевого займа на оплату товаров, работ, услуг - да, тут все логично&nbs...
Над.К, Вы писали:. Для работника - не выгодно, так как на его лицевой счет в ПФ поступает ежемеся...
Более того, Мы все Анонимы, Мы никто и отношение к нам как к НИКТО. Политика Президента РФ и изде...
Друзья, чтобы Вы не писали и не писали кипятком, ничего ни Вы ни Кто другой не изменит. Пути госп...
Прочитала 10 раз, понять не могу откуда взялся такой вывод: "Следовательно, при погашении работни...
Аноним, Вы писали:По мне, так нормальной является та семья, где достаточно зарплаты мужа, а женщи...
Аноним, Вы писали:Ставки одинаковые в 90% случаев. Просто женщины часто берут отгулы-больничные-о...
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхованияНа са...
По мне, так нормальной является та семья, где достаточно зарплаты мужа, а женщина вообще не работ...
Ставки одинаковые в 90% случаев. Просто женщины часто берут отгулы-больничные-отпусказасвойсчет,&...
Если есть хотя бы 50% процентов на первый взнос то вполне можно брать. Например двушка в нашем го...
сотня упырей держат 90 % рынка торговли 0.1% населения рф держат 90% всех богатств страны.
. Для работника - не выгодно, так как на его лицевой счет в ПФ поступает ежемесячно сумма меньше,...
Классную нишу "закрякали" ! Доход всегда будет ! И когда же у них морды-то трескаться начнут? &nb...
Но такого, чтобы прямо разные ставки на одних и тех же должностях за один и тот же объем работы о...
Это не простой ИП, а "денежный мешок". У него их много. Еще натырит. Простые ребята такие деньги ...
У Дроздова такая квартира, наверное, потому, что он открытие какое-то, очень нужное народу, совер...
Впервые я на стороне хакеров( Осторожно, большой брат подумает, что вы мысленно участвовали...
Пенсионер вышедший на пенсию должен работать? Опять на Буржуев.А почАму? А потому? ЧТО!!! Пенсия,...
Вот это правильно! У каждого мужчины зарплата должна быть не намного больше, чем у женщины Матвие...
Это мнение ИМНС одного округа. Зато письмо ФНС, разосланное по округам, это не мнение оног...
Скоро конкурс будет большой, мы уже не пробъемся(((
Организации, применяющие УСН, платят взносы в Пенсионный Фонд на 2% меньше, чем находящиеся...