Коммунисты проведут в Москве митинг против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?... «Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

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Аноним

Слабая статья!Вряд ли пригодилась кому(( Счет 50 «Касса» в бухгалтерском учете

Аноним

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Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ребята, кто может объяснить, при транзитных поставках (со скл... «Меркурий»: все, что нужно знать о системе

Аноним

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Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки... «Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

Аноним

Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не было? может провели контрольную заку... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

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Аноним

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Аноним

Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки, абсурдные картин... «Ночной бухгалтер». Новый отчет для работодателей. Штраф до миллиона за сорняк

Аноним

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Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали: А на фига нужно государство? Дубль 2. Тебя родило государство? Или Н... Треть россиян надеются, что в старости дети помогут им материально

Над.К Аноним, зачем сюда транслировать эту чушь? У нас ведь публика в основном грамотная и на такое вот... Deutsche Bank решил идентифицировать российское Правительство

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Аноним

Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона