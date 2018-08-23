Коммунисты проведут в Москве митинг против повышения пенсионного возраста

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский...
Моя знакомая -коллега гл.бухгалтер ржёт на управленческий учёт , что ведёт "финансовый директор" ...
Аноним, все исправили. Клерк теперь не желтый :)
Слабая статья!Вряд ли пригодилась кому((
Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бухгалтерского, самого точного.....но ...
msneg, Вы писали: Мы на даче весь сезон пытаемся вывести ОДИН борщевик) бесполезно. Он вырас...
АллаОтчет2, Вы писали:Директора не понимают, зачем бухгалтер? Нормально!!! А это с потолка ...
Тут суть не в сумме долга,а что судебные издержки возмещает проигравший!!У нас так было,долг 14ты...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ребята, кто может объяснить, при транзитных поставках (со скл...
Вот оно, зло!!! Вот из-за кого казна пуста и страна в клоаке! Кондитеры! А я подозревала....
Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщ...
у ЕКАМ посомтрите кассы. И комплексные варианты есть и простые, нечего метаться если уже всё ввел...
Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки...
Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не было? может провели контрольную заку...
Наш народ ленивцев только так можно заставить! Рядом борщевик, а ничего не делают. Пример: у част...
Мне интересно, что она признала свою вину? Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не ...
Директора не понимают, зачем бухгалтер? Нормально!!! А это с потолка ответы на вопросы в те...
natalisa52, Вы писали:А штрафовать то- зачем... ? Надо наоборот платить тем, кто его уничто...
В суде свою вину она признала и подтвердила намерение начать трудовую деятельность официально.&nb...
ну да, насдавать недвижимость на 31 миллион аренды - это никакое не предпринимательство, в самом ...
Deutsche Bank запросил у росс. правительства то же, что запрашивают у нас российские банки по пов...
Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки, абсурдные картин...
frolova lena, Вы писали:За остальных говорить не буду, но мне предпочтительнее самостоятельно при...
Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщ...
Жертв борщевника - миллионы людей в год.
противоестественные существа - "бухгалтер-кадровик-юрист-уборщица", со своими проблемами. С...
Аноним, Вы писали: А на фига нужно государство? Дубль 2. Тебя родило государство? Или Н...
Аноним, зачем сюда транслировать эту чушь? У нас ведь публика в основном грамотная и на такое вот...
Именно поэтому некоторые хитрецы Этих хитрецов полторы калеки на всю страну. Потому что с э...
Т.е. все солидарно должны почти четверть платить, ну вообще-то платит работодатель, а не л...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Отмените закон о бухучете, сократите бухгалтерии, экономию на...
Дискуссия о "бухгалтерах" несерьёзна.Бухгалтер, счетовод, оператор - разные специальности, и обсу...
Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще...
Чувствую, что и до предпенсионного то возраста не дадут доработать теперь, выпрут от греха подальше.