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Коммунисты проведут в Москве митинг против повышения пенсионного возраста

Власти Москвы согласовали КПРФ проведение митинга по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Митинг пройдет на проспекте Сахарова 2 сентября. Сбор участников в 11.00 утра около гостиницы «Ленинградская».

В заявке, поданной партией, указано, что участвовать в мероприятии будут 15 тыс.человек.

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