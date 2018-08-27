Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Аноним, Вы писали:Это очень хорошо, что начата такая работа. В случае какого отравления, хо...
почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги Вы много зн...
bestiya7460, Вы писали:Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого...
а это проблема не людей, а проблема экономической ситуации. Зарплата должна быть такой, чтобы веч...
Manul666, вас ведь никто не заставляет покупать эти домашние тортики ;) Но дело в том, что е...
Все 2,2 млн точно не нужно перепрограммировать.
Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого это хобби, простите по...
Было такое, но я не ждала так долго, месяц срок у них, прошла неделя со срока я просто писала жал...
Открытие ИП оправдывает себя, когда дело поставлено на поток и есть постоянная клиентура. А так е...
Судя по передаче Ревизорро, в наших кафе вообще опасно питаться. Все точки, где я заказывал торты...
Странно. У меня проблем таких не было. Перечисляли в срок. Правда, это было 5 лет назад. Сейчас н...
Так вот в домашние такого не пихают. И на вкус даже разница огромная. Вот вот. Что в домаш...
Мне интересно, все сомневающиеся в том, что сливочное масло в магазине это именно сливочное масло...
Ну по крайней мере она взяла настоящее молоко. И настоящие сливки. И настоящее масло, а не пальмо...
Арифметика простая:Дано: 1)источники пополнения бюджета - величина постоянная (рост не запла...
Может, написать заявление в налоговую с расчетом пеней за пользование чужими средствами со ссылко...
Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет покупать домашние торты. И ...
а как же ошибки прошлых лет, не приведшие к занижению налога???
В общем, я - за тортики из дома! Пару раз заказывала, очень довольна. И как-то давно, работая в о...
Смотря какие налоги.. с этими тортиками может получиться, что налоги будут больше чем прибыль от ...
Ссылка в теме кривая, никуда не ведет
natalisa52, Вы писали: А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов...
И где она взяла настоящие молоко и сливки, масло? Из настоящего масла и сливок (дома...
Только где деньги, которые эти воры украли. ? Перешли в серую зарплату. Вы думаете их крал...
Над.К, Вы писали:И быстро по всей России будет снят вопрос по серой зарплате. Вопрос с зар...
А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов и крыс нет,,, Ну таки...
Аноним, Вы писали:Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть те же 6%) + огромн...
Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. ...
Чихнуть на палету тортов, охлаждающихся после печи? да леХко. Послюнить
палец и этим пальцем поп...
Manul666, Вы писали:Ешьте, товарищи, магазинную отраву из химических порошков, пальмового масла, ...
пора на чемоданы переходить, нафиг они нужны эти банки, налик везде берут во всем мире.
Аноним, Вы писали:Причем здесь пенсионеры? надо о людях думать ккому 50-55. Как им выживать. Пенс...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
зарплаты бывают разные, черные,белые, красные. и если уж очень хочется на какой-нибудь заморочитс...