Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Николай701 Аноним, Вы писали:Это очень хорошо, что начата такая работа. В случае какого отравления, хо... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Над.К почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги Вы много зн... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

y.ponomarev bestiya7460, Вы писали:Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

y.ponomarev а это проблема не людей, а проблема экономической ситуации. Зарплата должна быть такой, чтобы веч... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Manul666, вас ведь никто не заставляет покупать эти домашние тортики ;) Но дело в том, что е... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

bestiya7460 Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого это хобби, простите по... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

bestiya7460 Было такое, но я не ждала так долго, месяц срок у них, прошла неделя со срока я просто писала жал... Налоговики не спешат возвращать деньги после камералки 3-НДФЛ на получение имущественного вычета

ti605 Открытие ИП оправдывает себя, когда дело поставлено на поток и есть постоянная клиентура. А так е... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

y.ponomarev Судя по передаче Ревизорро, в наших кафе вообще опасно питаться. Все точки, где я заказывал торты... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Manul666 Так вот в домашние такого не пихают. И на вкус даже разница огромная. Вот вот. Что в домаш... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Над.К Мне интересно, все сомневающиеся в том, что сливочное масло в магазине это именно сливочное масло... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Manul666 Ну по крайней мере она взяла настоящее молоко. И настоящие сливки. И настоящее масло, а не пальмо... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Старый ворчун Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет покупать домашние торты. И ... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

ananasik-s а как же ошибки прошлых лет, не приведшие к занижению налога??? Как учесть безнадежный долг прошлого периода

ВаляЧел В общем, я - за тортики из дома! Пару раз заказывала, очень довольна. И как-то давно, работая в о... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

MissCherie Смотря какие налоги.. с этими тортиками может получиться, что налоги будут больше чем прибыль от ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine natalisa52, Вы писали: А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

НатальяС И где она взяла настоящие молоко и сливки, масло? Из настоящего масла и сливок (дома... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

natalisa52 А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов и крыс нет,,, Ну таки... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Nаdine Аноним, Вы писали:Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть те же 6%) + огромн... Как превращают безнал на счету ООО или ИП в наличность на руках

natalisa52 Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Чихнуть на палету тортов, охлаждающихся после печи? да леХко. Послюнить палец и этим пальцем поп... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

bestiya7460 пора на чемоданы переходить, нафиг они нужны эти банки, налик везде берут во всем мире. Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам

bestiya7460 Аноним, Вы писали:Причем здесь пенсионеры? надо о людях думать ккому 50-55. Как им выживать. Пенс... С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах