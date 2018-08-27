Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Много лет на «Клерке» анонимные пользователи могли комментировать материалы.

Сегодня кое-что поменялось. Теперь комментировать статьи и новости на нашем сайте могут только зарегистрированные пользователи. У анонимов такой возможности больше нет.

Однако это не окончательное решение. Будем тестировать и наблюдать. А вы как думаете: нужна клеркам анонимность?

Мнения
Написать свое мнение
1 мнение

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера