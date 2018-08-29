Путин объяснил, почему он изменил свое мнение о повышении пенсионного возраста

Свое заявление по поводу повышения пенсионного возраста Владимир Путин начал с объяснений о том, почему у нас случится демографический кризис. После чего плавно перешел к объяснению, почему он был против пенсионной реформы раньше, а сейчас свою позицию изменил.

Повышать пенсионный возраст в 2000-х годах было нельзя, поскольку в то время был высокий уровень безработицы и инфляции, низкая продолжительность жизни и большое число граждан, живущих за чертой бедности.

Сейчас мы стали жить лучше, продолжительность жизни выросла и пришло время повысить пенсионный возраст, считает Президент РФ.

«...неоспоримым фактом является то, что темпы роста продолжительности жизни россиян одни из самых высоких в мире», — заявил Путин.